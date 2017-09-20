Психологи создали первый "научный" тест для оценки мудрости человека

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Ученые из США создали первый тест для оценки мудрости человека, который поможет ученым найти "центр мудрости" в нашем мозге, говорится в статье, опубликованной в издании Journal of Psychiatric Research.

"Существуют свидетельства того, что мудрость человека зависит в большей части от его нейрофизиологии, и что в нашем мозге существуют особые участки, работа которых определяет то, насколько мудрым является тот или иной индивид. Мы надеемся, что наш тест поможет найти этот "центр мудрости" и понять, как можно улучшить его работу", — заявил Дилип Йесте (Dilip Jeste) из университета Калифорнии в Сан-Диего (США).

Понятия интеллект, способность рационально мыслить и принимать логичные решения, и мудрость, умение пользоваться знаниями, интуицией и опытом в повседневной жизни, считаются разными вещами представителями фактически всех народов Земли еще со времен Аристотеля и "Бхагавад-Гиты". В соответствии с этими общепринятыми представлениями, острота интеллекта падает с возрастом, а мудрость, наоборот, растет, и с чем это связано, пока никто не знает.

Как рассказывает Йесте, ученые достаточно редко пытались изучать феномен мудрости в прошлом, так как это понятие является очень субъективной вещью и его крайне тяжело перевести на язык цифр и четко выработанных критериев оценки, подобных IQ и прочим тестам на сообразительность.

Ученые из университета Калифорнии в Сан-Диего попытались ликвидировать эту проблему, разработав тест SD-WISE, составленный с учетом последних открытий в области нейрофизиологии, связывающих работу некоторых участков мозга с различными проявлениями мудрости. К примеру, повреждение префронтальной коры ассоциируется сегодня с потерей мудрости, а ее высокая активность – с наличием такого качества у человека.

Руководствуясь подобными соображениями, Йесте и его коллеги разработали тест из 24 вопросов, оценивающих различные аспекты эмоционального поведения человека, и предположительно связанные с тем, насколько мудрым он является. К примеру, ученые интересовались у респондентов тем, не теряют ли они голову в тяжелых ситуациях, испытывают ли они трудности при принятии решений, занимаются ли они самоанализом и как они относятся к людям с другим мировоззрением.

Работу этого опроса ученые проверили на примерно пяти сотнях жителей Сан-Диего и его пригородов, которых они случайно встретили на улице и предложили им принять участие в эксперименте. Как показали эти тесты, мудрость действительно была связана с работой тех частей мозга, которые связывались с ней в предыдущих опытах ученых, и эмоциональным и психологическим благополучием людей.

Йесте и его коллеги надеются, что дальнейшие эксперименты с применением SD-WISE и различных систем наблюдения за активностью мозга помогут им "нащупать" центр мудрости и понять, какие факторы управляют его работой и меняется ли его активность по мере старения тела человека.