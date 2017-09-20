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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы получили фотографии гигантского огненного "глаза" в космосе

14:4720.09.2017
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© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/F. KerschbaumЗвезда U в созвездии Насоса, превратившаяся в космический глаз на последних этапах жизниЗвезда U в созвездии Насоса, превратившаяся в космический глаз на последних этапах жизни
© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/F. Kerschbaum

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Телескоп ALMA получил первые детальные снимки необычной престарелой звезды в созвездии Насоса, сбросившей относительно недавно свои внешние слои и ставшей похожей на гигантский космический глаз, сообщает пресс-служба Европейской южной обсерватории.

Звезда U (U Antliae) в созвездии Насоса была открыта в конце 1980 годов, когда астрономы обратили внимание на то, что ее яркость могла меняться на протяжении нескольких дней так сильно, что эти изменения можно было увидеть невооруженным глазом.

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© Фото : NASA/CXC/SAO/S.Randall et al., Optical: SDSS
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В отличие от Солнца, звезды "среднего возраста", звезда U находится на последнем этапе звездной эволюции, стадии красного сверхгиганта. На этом этапе звезды, которые почти полностью исчерпали свой запас водородного "горючего", резко расширяются и начинают сбрасывать вещество внешних оболочек в открытое космическое пространство.

Это вещество образует светящуюся туманность в непосредственной близости от звезды, и мешает наблюдениям за красным гигантом и его атмосферой. Через некоторое время U Antliae полностью израсходует все запасы "звездного топлива" и превратится в белого карлика, и наблюдения за ее внешними слоями позволят ученым понять, как быстро это должно произойти.

Одной из главных загадок таких звезд, как отмечают Маркус Виттковски (Markus Wittkowski) из Европейской южной обсерватории в Гархинге (Германия) и его коллеги, является то, когда именно престарелые звезды начинают "пускать пузыри" и окружают себя кольцом из светящегося газа.

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Большинство ученых сегодня предполагает, что красные гиганты теряют материю не постоянно, а только в определенные моменты времени, когда их недра начинают резко сжиматься и внутри них происходят мощные вспышки, связанные с термоядерным "горением" гелия. Так это или нет, проверить достаточно сложно, так как обычно огненный "саван" подобных престарелых звезд является слишком густым, чтобы его структуру можно было изучить при помощи телескопов.

Звезда U, по словам астрономов, является исключением из этого правила – она окружена достаточно тонкой и прозрачной мантией из сброшенных газов, структуру которой Виттковски и его коллеги смогли изучить, используя микроволновый телескоп ALMA.

Этот прибор, как объясняют ученые, может следить за движением даже самых холодных и редких "космических" молекул, таких как угарный газ, и определять направление и скорость их перемещения по космосу. Используя подобные замеры, европейские астрономы смогли не только получить детальные снимки U Antliae, но и составить трехмерную карту "пузыря", в центре которого она находится.

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Как оказалось, газовый кокон данной престарелой звезды похож по своей структуре на слоеную луковицу, состоящую из множества относительно плотных и при этом тонких слоев газа, отделенных друг от друга областями пустоты. 

Подобное устройство "космического глаза", как считают ученые, свидетельствует в пользу того, что престарелые звезды выбрасывают большие количества материи не постоянно, а лишь эпизодически, в ходе периодов повышенной активности, которые длятся всего несколько сотен лет. Как показывают расчеты ученых, во время каждого такого эпизода звезда теряла действительно огромные количества материи, эквивалентные примерно 0,3-0,5% от массы Солнца.

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Дальнейшие наблюдения за этим "космическим глазом" и другими подобными светилами, как надеются ученые, помогут нам понять, как именно возникают эти выбросы и а как они влияют на "засеивание" галактики будущими стройматериалами для планет.

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