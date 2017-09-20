Ученые рассказали, чем опасен сон на борту самолета

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пассажиры, которые спят во время взлета и посадки самолета, рискуют нанести непоправимый ущерб своему слуху. Об этом сообщает Independent со ссылкой на исследование Гарвардской медицинской школы.
Однако если пассажир спит на борту самолета, он не может выровнять давление в барабанной перепонке подобным образом. В результате ушной канал может заблокироваться, что приведет к слуховой баротравме.
Как выяснили ученые, в тяжелых случаях, когда евстахиева трубка блокируется в течение длительного периода времени, может развиться инфекция, которая вызывает образование жидкости за барабанной перепонкой и приводит к проблемам со слухом и боли.
Как подчеркивается в исследовании, риска развития болезни можно избежать, если воздерживаться от сна во время набора высоты и снижения самолета.