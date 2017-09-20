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РИА Наука
РИА Наука

НАСА: сокращение льдов Арктики летом достигло рекордных значений

13:5020.09.2017
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© NASA / GISS/GSFCПлощадь льдов в Арктике на 13 сентября 2017 годаПлощадь льдов в Арктике на 13 сентября 2017 года
© NASA / GISS/GSFC

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Сокращение площади льда в Арктике во время лета уже четвертый год достигает рекордных значений за всю историю наблюдений за состоянием северной полярной шапки – 4,6 миллиона квадратных километров, что почти на 1,6 миллиона ниже средних значений для прошлых 20 лет, сообщает НАСА.

"То, как сильно сокращается ледовая шапка Арктики летом, зависит не только от летних температур, но и того, в каком состоянии находился лед зимой. Лето этого года было абсолютно непримечательным в плане климата. То, что мы все зафиксировали рекордно низкую площадь летнего льда, говорит о том, что сегодня льды находятся в гораздо худшем состоянии, чем 38 лет назад", — заявила Клэр Паркинсон (Claire Parkinson), ведущий климатолог из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда (США).

Северный полюс
© РИА Новости / Г. Копосов
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Как отмечает Паркинсон, данный год не был самым рекордным за минувшие четыре года – рекорд по максимальному сокращению площади льда по-прежнему принадлежит 2012 году, когда размеры полярной ледовой шапки сократились до 3,41 миллиона квадратных километров. Тем не менее, лето 2017 года вошло в десятку по темпам сокращения арктических льдов за всю историю наблюдений.

С другой стороны, объясняет ученый, подобное сокращение все равно является очень тревожным, так как в этом году, в отличие от трех предыдущих рекордных летних сезонов, Арктика не переживала никаких погодных аномалий, способных временно усилить процесс таяния льда.

Кроме того, специалисты НАСА не исключают вероятности и того, что площадь льдов продолжит сокращаться в сентябре из-за резких изменений в направлении ветров.

Айсберг в Антарктиде. Архивное фото
© AFP 2017 / Torsten Blackwood
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Причиной сокращения площади льдов в этом году, как считают исследователи, могли быть сильные летние дожди в Арктике, чьи относительно теплые воды могли ускорить таяние ледовой шапки. Это стало возможным благодаря тому, что средняя толщина льда в Арктике заметно упала в последние годы, что сделало полярную шапку более уязвимой к действию различных погодных явлений.

Аналогичные процессы, как отмечает Паркинсон, сегодня происходят и в Антарктике, где сейчас царит зима и полярная шапка постепенно растет. Ее рост, как ожидают ученые, остановится на крайне низких значениях, что продолжит серию "рекордов", начатую в 2015 году. Если рассматривать льды Арктики и Антарктики вместе, то, по словам климатолога, все восемь минувших месяцев 2017 года ставили новые рекорды в скорости полярных шапок.

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