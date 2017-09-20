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РИА Наука
РИА Наука

Ученые рассказали, что мешает добыче ископаемых на астероидах

12:4820.09.2017
(обновлено: 13:21 20.09.2017)
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© Фото : ESAТак художник представил себе европейскую миссию AIM у астероида ДидимТак художник представил себе европейскую миссию AIM у астероида Дидим
© Фото : ESA

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Добыча полезных ископаемых на астероидах станет возможной лишь после того, как ученые начнут лучше понимать поведение малых небесных тел и составят список относительно медленных объектов, куда зонды-"шахтеры" смогут долететь, заявила группа из 30 астрономов, выступавших на планетологической конференции EPSC в Риге.

Концепт аппарата для добычи ракетного топлива на астероидах
© DSI/Brian Versteeg
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"Добыча полезных ископаемых на астероидах является удивительной смесью из науки, инженерного дела, предпринимательства и воображения. Проблема, с другой стороны, заключается в том, что это очередная молодая наука, в которой каждое новое открытие приносит больше вопросов, чем ответов", — заявил Хосе Галаче (Jose Galache), планетолог из Гарварда (США).

Сейчас добывать ресурсы на астероидах намерены две коммерческие компании — Planetary Resources и Deep Space Industries. Первая уже запустила несколько пробных аппаратов, отработавших часть технологий захвата астероидов в конце 2014 и начале 2015 года. В сотрудничестве с DSI НАСА разрабатывает собственные технологии поимки малых небесных тел в рамках проекта по предотвращению опасности столкновения их с Землей.

Эти проекты уже привлекли внимание правительств Соединенных Штатов и Люксембурга – американский конгресс недавно отменил все ограничения, связанные с добычей ресурсов в космосе, а власти Люксембурга заявили о готовности поддерживать подобные начинания в финансовом плане.

Бурное развитие подобных планов, как рассказал Галаче, поставило перед бизнесменами и учеными вопрос – где и как можно добывать ресурсы в космосе? В прошлом году 30 ведущих планетологов, инженеров и геологов прислушались к просьбам DSI и Planetary Resources и попытались оценить, насколько подобные инициативы реализуемы, и если да, где их лучше всего осуществлять.

Астероид Лютеция
© NASA
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Главный вывод ученых заключается в том, что реализовать такие проекты в принципе возможно, однако сейчас сделать это крайне сложно из-за огромного числа "белых пятен" в науках, связанных с изучением поведения астероидов.

К примеру, львиная доля околоземных астероидов, потенциально представляющих коммерческий интерес или угрозу для подобных проектов, пока остается неизвестной для науки, как и их происхождение. Вдобавок сейчас у ученых нет надежных инструментов для определения химического состава астероидов и их структуры, что крайне важно в контексте добычи полезных ископаемых на них.

Еще более серьезная проблема заключается в том, что пока физики не знают, как ведут себя сыпучие материалы в условиях отсутствия притяжения или при микрогравитации. Многие астероиды и кометы, как отмечает Галаче, состоят из слипшихся зерен пыли и частичек льда, и попытка пробурить их поверхность может закончиться лавиной или другими "природными катастрофами", способными повредить или уничтожить робота-"шахтера".

Концепт аппарата для добычи ракетного топлива на астероидах, архив
© DSI/Brian Versteeg
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Все эти проблемы, как отмечают авторы доклада, необходимо решить до того, как космические стартапы смогут начать добычу полезных ископаемых в космосе. Многие из них носят фундаментальный характер, и только поддержка науки и научного изучения астероидов при помощи зондов, подобных "Хаябусе-2" и OSIRIS-REx, позволят решить эту задачу.

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