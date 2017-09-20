Запуск "Союза-2.1б" со спутником "Глонасс-М" намечен на 22 сентября

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М" запланирован 22 сентября c космодрома Плесецк, говорится в сообщении "Роскосмоса".

"Глонасс-М" №52 – один из спутников наземного резерва системы "ГЛОНАСС". Он был изготовлен компанией "ИСС" более двух лет назад и находился на ответственном хранении. Перед отправкой на космодром с космическим аппаратом были проведены испытания для подтверждения его работоспособности, а также необходимые подготовительные операции – установка экранно-вакуумной теплоизоляции и съемных элементов, защищающих аппаратуру спутника на время перевозки", — отмечается в сообщении.

ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система (ГЛОНАСС) – российская спутниковая система навигации, предназначена для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования. ГЛОНАСС – единственная система в мире, которая предоставляет доступ к гражданскому сигналу глобального позиционирования в двух частотных диапазонах L1 и L2 потребителям по всему миру на безвозмездной основе.

Основой системы ГЛОНАСС являются 24 космических аппарата, которые движутся в трех орбитальных плоскостях (по восемь аппаратов в каждой), наклоненных к экватору под углом 64,8°, с высотой орбит 19100 километров и периодом обращения 11 часов 15 минут 44 секунд. Выбранная структура орбитальной группировки обеспечивает движение всех космических аппаратов по единой трассе на поверхности Земли с ее повторяемостью через восемь суток.

Такие характеристики обеспечивают высокую устойчивость орбитальной группировки системы ГЛОНАСС, что практически позволяет обходиться без коррекции орбит космических аппаратов в течение всего срока их активного существования.

В настоящее время развитием проекта ГЛОНАСС занимается государственная корпорация "Роскосмос", а также Минобороны и МВД России, Ростехнадзор, Минтранс, Росреестр, Минпромторг, Росстандарт, Росавиация, Росморречфлот, ФАНО.

Головной организацией по развитию и использованию системы ГЛОНАСС является АО "Российские космические системы". Головная организация по космическому комплексу ГЛОНАСС — АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева".

Оператором государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" является АО "ГЛОНАСС". Федеральным сетевым оператором в сфере навигационной деятельности является НП "ГЛОНАСС".

Оперативный круглосуточный мониторинг и подтверждение характеристик навигационного поля ГЛОНАСС осуществляет информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ФГУП "ЦНИИмаш".