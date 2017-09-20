Запуск "Союза-2.1б" со спутником "Глонасс-М" намечен на 22 сентября

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М" запланирован 22 сентября c космодрома Плесецк, говорится в сообщении "Роскосмоса".
ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система (ГЛОНАСС) – российская спутниковая система навигации, предназначена для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования. ГЛОНАСС – единственная система в мире, которая предоставляет доступ к гражданскому сигналу глобального позиционирования в двух частотных диапазонах L1 и L2 потребителям по всему миру на безвозмездной основе.
Такие характеристики обеспечивают высокую устойчивость орбитальной группировки системы ГЛОНАСС, что практически позволяет обходиться без коррекции орбит космических аппаратов в течение всего срока их активного существования.
В настоящее время развитием проекта ГЛОНАСС занимается государственная корпорация "Роскосмос", а также Минобороны и МВД России, Ростехнадзор, Минтранс, Росреестр, Минпромторг, Росстандарт, Росавиация, Росморречфлот, ФАНО.
Оператором государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" является АО "ГЛОНАСС". Федеральным сетевым оператором в сфере навигационной деятельности является НП "ГЛОНАСС".
Оперативный круглосуточный мониторинг и подтверждение характеристик навигационного поля ГЛОНАСС осуществляет информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ФГУП "ЦНИИмаш".