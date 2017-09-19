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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы нашли крупную карликовую планету за орбитой Нептуна

18:1519.09.2017
(обновлено: 18:17 19.09.2017)
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© Фото : ESO/L. Calçada Карликовая планета в представлении художникаКарликовая планета в представлении художника
© Фото : ESO/L. Calçada

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Астрономы открыли на дальних подступах Солнечной системы ранее неизвестную карликовую планету 2010 JO179 с необычно наклоненной орбитой, чей диаметр составляет внушительные 900 километров, говорится в статье, размещенной в электронной библиотеке arXiv.org

"Эта карликовая планета является необычно яркой для типичных обитателей пояса Койпера, однако высокий угол наклона ее орбиты, превышающий 30 градусов, не позволял нашим коллегам найти ее раньше. Ее открытие показывает, что открытие других карликовых планет потребует проведения очень "широких" обзоров неба, затрагивающих не только плоскость Солнечной системы, но и области под и над ней", — заявила Мишель Баннистер (Michele Bannister) из университета Белфаста (Великобритания). 

Карликовая планета в представлении художника. Архивное фото
© ESO/L. Calçada/Nick Risinge
Ученые открыли три карликовые планеты, пытаясь найти "планету икс"

Парад планет

В последние годы ученые открыли несколько крупных карликовых планет и объектов на дальних подступах Солнечной системы, ясно показавшие, что "жизнь" в ней не заканчивается за орбитами Нептуна и Плутона, и что крупные небесные тела продолжают встречаться и на более далеких расстояниях.

Так, в 2014 году планетологи Чад Трухильо и Скотт Шепард заявили об открытии "Байдена" – плутоида 2012 VP113, удаляющегося от Солнца на 12 миллиардов километров, а в 2015 году ими была открыта карликовая планета V774104, отходящая от светила еще дальше. В начале прошлого года были найдены намеки на существование гигантской "планеты икс" и найдена карликовая планета 2015 KH162, год на которой длится 500 лет.

Год назад Баннистер и ее коллеги побили рекорд Трухильо и Шепарда, открыв небольшую планету 2015 RR245 – плутоид диаметром в предположительно 700 километров, удаляющийся от Солнца на рекордно далекие 120 астрономических единиц, или 18 миллиардов километров.

Карликовая планета Эрида глазами художника
© Фото : ESO/L. Calçada
Астрономы нашли одну из самых далеких планет Солнечной системы

Баннистер и ее коллеги неожиданно открыли еще одну крупную и достаточно далекую карликовую планету за орбитой Нептуна, изучая архивные снимки и данные, которые собирал автоматизированный телескоп Pan-STARRS 1, предназначенный для поиска астероидов, комет и других малых небесных тел.

Ученые обратили внимание на то, что этот телескоп "смотрел" не только на плоскость эклиптики, "блин" Солнечной системы, внутри которого живут фактически все ее планеты, кроме Плутона, но и на достаточно большие области над и под ней. Сюда в далеком прошлом были выброшены многие кометы и астероиды, вращающиеся сегодня вокруг Солнца по орбите, наклоненной по отношению к эклиптике.

Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, как сегодня считают астрономы, возникли не на своих текущих орбитах, а на далеких подступах Солнечной системы, откуда они мигрировали в сторону светила в первые мгновения своей жизни. Эти "переселения планет" должны были выбросить десятки крупных карликовых планет за пределы эклиптики, и заставить их вращаться вокруг Солнца подобно кометам и астероидам из внутренней части Солнечной системы.

Младший "брат" Плутона

Руководствуясь этой идеей, ученые проанализировали и особым образом переформатировали данные и снимки из базы данных Pan-STARRS 1 в надежде найти на них подобные карликовые планеты. Сделать это было не просто, так как данный телескоп периодически переключается на новые области ночного неба, из-за чего он может отслеживать лишь движение самых медленных карликовых планет.

Несмотря на подобные ограничения, астрономы достаточно быстро открыли первую подобную карликовую планету, 2010 JO179, чьи размеры позволяют ей войти в двадцатку крупнейших "кузенов Плутона".

Ученый Калифорнийского технологического института показывает орбиту предполагаемой девятой планеты в Солнечной системе
© AFP 2017 / Frederic J Brown
Планетолог: мы точно найдем "планету икс" к следующей зиме

Она движется по необычно вытянутой орбите, чья ближняя к Солнцу точка находится на расстоянии в примерно 39 астрономических единицах от светила, или 5,8 миллиардах километров, а самая далекая – на дистанции в 117 астрономических единиц (17,5 миллиарда километров).

Высокая яркость этой карликовой планеты позволила ученым не только измерить ее размеры – около 600-900 километров, но и определить ее форму, вычислить длину дня на ней и раскрыть некоторые черты ее поверхности.

Оказалось, что 2010 JO179 вращается вокруг своей оси достаточно медленно для карликовой планеты – день на ней длится около 30 часов, а одна из ее сторон является более темной, чем противоположная, наподобие Плутона и его яркого "сердца", окруженного темными горами. По своей форме данная карликовая планета больше похожа на шар, чем на эллипс или любую другую фигуру неправильной формы.

Карликовая планета Макемаке в представлении художника
© ESO/L. Calçada/Nick Risinge
Астрономы открыли планету, год на которой длится 20000 лет

Самой интересной стороной этой планеты, как отмечают исследователи, является не ее физические свойства или размеры, а ее орбита. Как показывают их расчеты, она находится в орбитальном резонансе с Нептуном – за то время, которое 2010 JO179 тратит на пять витков вокруг Солнца, планета-гигант облетает светило ровно 21 раз. Соответственно, год на "младшем брате" Плутона длится около 700 лет.

Наличие подобной связи между Нептуном и 2010 JO179, по мнению Баннистер и ее коллег, может быть далеко не случайной вещью. Как считают ученые, орбита данной карликовой планеты может таить в себе следы миграций Нептуна в далеком прошлом. Поэтому поиск других планет с подобной орбитой может помочь астрономам понять, как возникла Земля и другие планеты Солнечной системы, в чьем формировании планеты-гиганты сыграли ключевую роль.

К сожалению, открытие этой планеты, как пояснила Баннистер РИА "Новости", не поможет астрономам быстрее локализовать положение загадочной "планеты икс" — она находится слишком далеко для того, чтобы 2010 JO179 и похожие на нее карликовые планеты могли взаимодействовать с ней.

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