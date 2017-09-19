В США завершилась восьмимесячная имитация жизни на Марсе

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Ученые из университета Гавайских островов заявили об успешном завершении восьмимесячного изоляционного эксперимента HI-SEAS на склонах горы Мауна-Лоа, имитировавшего жизнь на марсианской базе, сообщает Space.com

"Мы показали, что долгосрочные космические экспедиции являются абсолютно возможными для нас. Конечно, существуют и технические, и психологические факторы, которые нам еще предстоит преодолеть, в том числе и с помощью HI-SEAS, но все они решаемы, если мы приложим достаточно много усилий", — заявила Лаура Ларк (Laura Lark), одна из участниц проекта.

Эксперимент HI-SEAS отличается от многих изоляционных исследований, в том числе российского "Марса-500" и совместных проектов НАСА и Института медико-биологических проблем РАН, тем, что участники его "экипажа" имитируют не полет к Марсу или Луне, а жизнь на их поверхности в постоянной базе. Участники проекта могут покинуть пределы базы в любой момент, правда, для этого им придется надеть скафандр.

Жизнь на базе, как рассказывает пресс-служба университета, максимально приближена к марсианской – существует 20-минутная задержка в связи с "Землей", участники экспедиции получают воду и продукты лишь один раз в несколько месяцев, и соблюдают все меры безопасности, которые могут применяться при создании базы НАСА на Марсе.

Данный проект спонсируется НАСА уже пять лет, и в его рамках было проведено уже четыре "экспедиции" на Марс, которые продолжались от нескольких месяцев до года. Последний такой эксперимент завершился в августе 2016 года, а текущий эксперимент начался в конце февраля.

В нем участвовали четыре мужчины и две девушки, согласившихся провести в полной изоляции от остального мира восемь месяцев. Среди них есть как профессиональные ученые – биолог, инженер-ракетчик и специалист в исследовании космоса, так и простые добровольцы – программистка из Google, инженер из компании Боинг и писатель-фрилансер.

В рамках текущей экспедиции ученые сделали упор на автономной жизни на Марсе и проведении научных исследований поверхности "красной планеты". Результаты этих опытов, как надеются в НАСА, помогут подготовиться к созданию реальной базы на Марсе или Луны.

Как отметил Брайан Рамос (Brian Ramos), один из участников проекта, реальная научная деятельность была одним из самых интересных аспектов данного эксперимента, благодаря которому он не просто провел восемь месяцев в изоляции, а узнал много нового и приобрел полезные навыки.

Сейчас университет Гавайев начал подготовку к шестой "экспедиции" на марсианскую базу, которая так же продлится восемь месяцев. Ее научные цели и задачи будут озвучены позднее, когда специалисты проекта HI-SEAS начнут отбор кандидатов.