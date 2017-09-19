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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, почему воробьи не вырастают до размеров гусей

13:1419.09.2017
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© Фото : Thomas Kvalnes, NTNUХенрик Йенсен выпускает воробьев из клеткиХенрик Йенсен выпускает воробьев из клетки
© Фото : Thomas Kvalnes, NTNU

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Биологи подтвердили теорию эволюцию Дарвина и нашли интересный эволюционный механизм, объясняющий то, почему многие виды животных, такие как воробьи или птицы-колибри, остаются маленькими и не вырастают до размеров гусей и орлов, говорится в статье, опубликованной в журнале Evolution.

"Мы впервые попытались провести искусственный отбор среди птиц, живущих на воле. Оказалось, что для каждого вида птиц есть свой "идеальный" размер тела, помогающий им пережить зиму и не стать жертвой хищников летом", — рассказывает Хенрик Йенсен (Henrik Jensen) из Норвежского технологического университета в Тронхейме.

Птица-тинаму (снизу) и динозавр-анхиорнис (сверху)
© Фото : John Conway
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Одной из главных загадок животного мира является то, почему все виды животных не эволюционируют в сторону укрупнения размеров при отсутствии естественных врагов или при наличии достаточного количества пищи и других ресурсов. Тем не менее, сегодня мы не видим мышей, достигших размеров слона, или воробьев, "выросших" до размеров гуся. Этот парадокс используется многими противниками эволюционной теории в качестве "доказательства" ее неправоты.

Йенсен и его коллеги нашли очень простое и логичное объяснение того, почему воробьи и прочие мелкие птицы остаются небольшими даже на современной Земле, где их существование фактически гарантируется человечеством, манипулируя эволюцией трех популяций воробьев, живущих на островах Вега, Лека и Хестмона. Эти острова, как отмечают ученые, практически изолированы друг от друга и других клочков суши, и новые воробьи попадают туда крайне редко, что позволило им провести там такой эксперимент.

На каждом из этих островов биологи попытались повернуть эволюцию птиц в нужную им сторону, меняя условия их обитания. К примеру, на Веге они попытались уменьшить размеры птиц, а на острове Лека они пытались подтолкнуть их в сторону увеличения размеров.

Окаменелости обнаруженные за пределами Йоханнесбурга
© AP Photo / Mark Thiessen/National Geographic via AP
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Для чистоты эксперимента и его ускорения ученые выловили всех птиц "неправильных" размеров перед его началом и отправили их в южную часть Норвегии, где они прожили примерно десять лет до завершения первой части опытов по "искусственной эволюции".

Через три года после начала опытов команда Йенсена начала фиксировать первые его результаты. Как и предсказывала теория эволюции, размеры птиц действительно начали уменьшаться или увеличиваться в соответствии с искусственно заданными условиями обитания.

Добившись этого, ученые проверили, что произойдет, если убрать все эти ограничения и вернуть популяции птиц в "естественное состояние". Примерно через шесть лет почти все следы искусственного отбора исчезли – "гигантские" воробьи с острова Лека заметно уменьшились в размерах, а их миниатюрные сородичи с Веги стали крупнее, чем после завершения первой фазы опытов.

Кисть австралопитека седиба по сравнению с человеческой
© Фото : Peter Schmid
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Как считают ученые, столь быстрое возвращение популяций птиц к тем размерам, которыми они обладали до начала эксперимента, говорит о том, что существует некий идеальный размер тела для каждого вида птиц и животных, максимально приспособленный для выживания в тех конкретных условиях, где проживает их популяция.

К примеру, большим воробьям проще выжить зимой, однако они будут более уязвимыми для атак хищников летом, а маленькие птицы будут чаще умирать от переохлаждения и недостатка пищи осенью и в зимние месяцы. Подобные наборы плюсов и минусов больших и малых размеров, как считают ученые, есть для каждого вида животных, что объясняет то, почему Земля до сих пор не заселена гигантами или лиллипутами, заключают норвежские биологи.

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