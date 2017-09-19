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РИА Наука
РИА Наука

Ученые раскрыли необычный характер связи между сексом и агрессией

12:1319.09.2017
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© Fotolia / llhedgehogllМолодая пара в кроватиМолодая пара в кровати
© Fotolia / llhedgehogll

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Секс и агрессия оказались связаны между собой на уровне мозга только в головах самцов, но не самок, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Neuroscience.

"Примерно 90% исследований, посвященных агрессии, проводятся сегодня на самцах, и мы мало чего знаем о том, что происходит в головах у самок. Оказалось, что клетки, управляющие половым влечением и агрессией, расположены у самок с разных сторон гипоталамуса. У самцов же эти клетки перемешаны, и они могут исполнять и ту, и другую функцию", — рассказывает Даюй Линь (Dayu Lin) из университета Нью-Йорка (США).

Секс и агрессия управляются общим "выключателем" в мозге - ученые

Самцы фактически всех видов млекопитающих, за исключением суррикат и некоторых других коллективных видов животных, являются в целом более агрессивными и сексуально активными, чем самки. Как сегодня считают ученые, подобные различия связаны не только с различиями в уровне половых гормонов, но и тем, как устроен мозг представителей того и другого пола.

Шесть лет назад Линь и ее коллеги обнаружили, экспериментируя на мышах, что все формы агрессивного поведения и тяга к спариванию управляются одним и тем же набором нейронов в гипоталамусе – глубинной части мозга, управляющей выработкой гормонов, пищевым поведением и другими базовыми инстинктами.

Ее отключение делало самцов безразличными не только к вторжению "конкурентов" на их территорию, но и лишало их тяги к спариванию, а принудительное включение, наоборот, заставляло их атаковать всех сородичей, в том числе и самок.

Молодая пара в кровати
© Fotolia / Photographee.eu
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Проводя эти эксперименты, ученые задумались о том, характерна ли подобная взаимосвязь и для самок. Используя ту же методику, ученые модифицировали клетки гипоталамуса у нескольких самок, сделав их нейроны чувствительными к действию света, и начали искать потенциальный центр "агрессии и секса".

Оказалось, что у самок подобный центр отсутствовал, и что их агрессией и тягой к продолжению рода управляло два отдельных региона гипоталамуса, расположенных в разной части этого отдела мозга. К примеру, "включение" клеток, расположенных в центральной части гипоталамуса, делало мышей агрессивными, а активация клеток на его периферии – готовыми к спариванию.

Молодая пара в кровати
© Fotolia / Sergey Nivens
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Как могли возникнуть подобные различия? Как полагают ученые, это связано с тем, что процесс спаривания выглядит заметно по-разному для самцов и самок. Он требует совершения активных действий от первых, похожих на агрессивное поведение, тогда как самки должны просто замереть для того, чтобы исполнить свой "супружеский долг".

По мнению Лин и ее коллег, аналогичные различия должны наблюдаться и в мозге мужчин и женщин, и они, как считают ученые, могут объяснять то, почему преступления сексуального характера совершают почти всегда мужчины.

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