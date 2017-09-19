РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Астрономы нашли пару сверхтяжелых черных дыр, почти касающихся друг друга

10:3119.09.2017
02480
© Фото : ESO/ M. KornmesserТак художник представил себе квазарТак художник представил себе квазар
© Фото : ESO/ M. Kornmesser

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Астрономы обнаружили в галактике NGC 7674 пару сверхмассивных черных дыр, удаленных друг от друга всего на один световой год и готовых слиться в еще более крупный объект, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

"Эта пара черных дыр находится на расстоянии в примерно 400 миллионов световых лет от Земли, примерно в два раза ближе, чем черные дыры в галактике 4C +37.11 или в галактике OJ 287. Это, тем не менее, не сделает ее более удобной для наблюдений за гравитационными волнами, так как, в силу комбинаций факторов, их не увидят ни "пульсарные" детекторы вроде LIGO, ни даже eLISA", — пишут Прити Харб (Preeti Kharb) из университета Пуна (Индия) и ее коллеги.

Кадр моделирования столкновения двух черных дыр в космосе
© REUTERS / The SXS Project
Ученые впервые увидели, как черные дыры вращаются вокруг друг друга

Запуск обновленного детектора LIGO и обнаружение им нескольких всплесков гравитационных волн, порожденных сливающимися черными дырами, в очередной раз показали, что подобные события происходят во Вселенной достаточно часто. Тем не менее, на сегодняшний день ученым известны всего две галактики, где черные дыры находятся очень близко друг к другу — OJ 287 и 4C +37.11.

Небольшое число подобных объектов и большое расстояние до них мешают ученым изучать свойства подобных черных дыр, в том числе и то, какую роль их слияния могут играть в формировании галактик и в "удушении" процессов звездообразования в них.

Харб и ее коллеги дополнили их число еще одним интересным объектом, изучая "хвост" черной дыры в центре спиральной галактики NGC 7674, удаленной от нас примерно на 400 миллионов световых лет и расположенной в созвездии Пегаса. Его необычно большая длина – около двух тысяч световых лет – и структура давно заставляли ученых считать, что в центре этой спиральной галактики могут обитать не одна, а сразу две черных дыры.

Так художник представил две черных дыры в центре галактики Лебедь А
© Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF
Ученые случайно открыли вторую гигантскую черную дыру в невидимой галактике

Наблюдая за ней при помощи радиоинтерферометра eVLA, "союза" нескольких радиотелескопов, объединенных в одну виртуальную радиотарелку, ученые обнаружили, что в ее центре имеются не один, а два источника радиоизлучения. Их высокая яркость и скорость движения указывают лишь на один возможный вариант их природы – оба они являются сверхмассивными черными дырами.

Общая масса этих черных дыр, по оценкам ученых, составляет около 36 миллионов масс Солнца, и они совершают один оборот вокруг общего центра массы примерно за 100 тысяч лет. Столь небольшая длительность "года" на этих черных дырах удивила Харба и ее команду, так как она означает, что эти объекты находятся очень близко друг к другу – их отделяет всего 420 световых дней, или 1,1 световых года.

Столь тесное соседство черных дыр и сам факт их вращения друг вокруг друга говорят о том, что они вырабатывают достаточно сильные гравитационные волны уже сейчас. Эти волны, несмотря на достаточно небольшое расстояние между NGC 7674 и Млечным Путем, нельзя увидеть ни при помощи LIGO, ни при помощи космического гравитационного детектора eLISA, постройка которого была недавно одобрена ЕКА.

Так художник представил себе черные дыры в 3 миллиардах световых лет от Земли
© LIGO/Caltech/MIT/Sonoma State (Aurore Simonnet)
Гравитационная обсерватория LIGO открыла новый тип черных дыр

Причины этого, как объясняют ученые, разные – LIGO просто не приспособлен для обнаружения низкочастотных гравитационных волн, которые вырабатывают сверхмассивные черные дыры. В свою очередь, "треугольник" зондов eLISA, предназначенный для наблюдений за слияниями черных дыр-тяжеловесов, не увидит их по той причине, что масса объектов в центре NGC 7674 слишком мала для того, чтобы он мог их заметить.

С другой стороны, открытие первых реальных следов двух черных дыр в центре спиральной галактики говорит о том, что их столкновения и слияния с другими крупными "семьями звезд" не всегда приводят к рождению эллиптических галактик, процессы звездообразования в которых быстро гаснут из-за разогрева газа выбросами этих черных дыр. По всей видимости, существуют разные механизмы слияния галактик и черных дыр, которые ученые пока не открыли, заключают Харб и ее коллеги.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена