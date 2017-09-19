Ученые перевели стихи на найденной на Биржевой площади персидской чаше

Фрагменты персидской чаши, обнаруженные при раскопках на Биржевой площади в Москве

Фрагменты персидской чаши, обнаруженные при раскопках на Биржевой площади в Москве

МОСКВА, 19 сен — РИА Недвижимость. Ученые перевели с фарси стихи, вычеканенные на фрагментах персидской бронзовой чаши XVI века, найденной при реконструкции Биржевой площади в Москве, сообщается на сайте столичной мэрии.

Как указывается в сообщении, в стихах говорится о радости дружеского застолья. Строки принадлежат персидскому поэту Хафизу Ширази (около 1325 — 1389–1390 год). Он жил на юге Ирана и занимал должность придворного поэта. Произведения Ширази широко известны в мировой литературе.

"Фрагменты сосуда находились в деревянном срубе на глубине трех метров под землей. Вместе с частями бронзовой чаши там были найдены предметы вооружения (боевой топор, шлем, фрагмент кольчуги) и монеты времен Ивана Грозного и Василия Шуйского", — говорится в сообщении.

Найденный сосуд расколот на несколько частей, сохранилось примерно 75% его поверхности. Поэтические строки располагались на верху чаши, они напоминали декоративный узор на поверхности сосуда, практически сливались с ним, сообщается на сайте.

Сейчас археологи занимаются изучением и реставрацией чаши. Работы продлятся до конца этого года. Части сосуда свяжут между собой при помощи лазерной сварки. Недостающие фрагменты будут изготовлены из полимерных материалов. После реставрации чаша войдет в состав экспозиции Музея Москвы, добавляется в материалах мэрии.