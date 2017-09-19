Росатом поможет построить в Европе гигантский "коллайдер будущего"

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" займется производством сверхпроводящих материалов для строительства в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) нового, самого крупного в истории ускорительного комплекса FCC (Future Circular Collider), который называют "коллайдером будущего" – он придет на смену действующему Большому адронному коллайдеру.

Проектирование коллайдера FCC уже началось в ЦЕРН. Он будет необходим для изучения физики микромира, в том числе для детального исследования свойств бозона Хиггса, открытого на Большом адронном коллайдере. Ранее сообщалось, что ЦЕРН выбрал в качестве базового для FCC проект новосибирского Института ядерной физики имени Будкера Российской академии наук. По планам ЦЕРН, к 2018 году должен быть готов полноценный концептуальный проект коллайдера FCC.

Для создания магнитов, используемых в экспериментах по ядерной физике и физике элементарных частиц, применяются сверхпроводящие элементы — так называемые стренды. Огромные размеры нового ускорительного комплекса FCC (длина окружности до 100 километров) потребуют увеличения существующих мировых мощностей по производству сверхпроводников из сплава ниобия и олова (около 100 тонн в год) в семь-восемь раз. Общий объем потребности в таких сверхпроводниках составляет порядка 10 тысяч тонн. Причем речь идет о сверхпроводниках с характеристиками, кардинально превышающими те, которые к настоящему времени освоены промышленностью.

Ранее ЦЕРН и топливная компания Росатома ТВЭЛ подписали соглашение о сотрудничестве, которое, как отмечалось, подтверждает заинтересованность европейских физиков в привлечении в проект ведущих разработчиков и производителей сверхпроводящего провода из России. Как следует из материалов на сайте закупок Росатома, входящий в ТВЭЛ Чепецкий механический завод (ЧМЗ, Глазов, Удмуртия) по заказу Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочвара (ВНИИНМ, Москва, также входит в ТВЭЛ) отработает промышленную технологию изготовления перспективных сверхпроводящих проводов для проекта FCC и других установок в области физики высоких энергий.

Для проекта международного термоядерного реактора ИТЭР на ЧМЗ было создано производство сверхпроводящих стрендов. Россия в 2015 году полностью и по графику завершила поставки этих кабелей для ИТЭР. Руководство проекта отмечало очень высокое качество российской сверхпроводящей продукции. По мнению специалистов, новые заказы для проектов по физике элементарных частиц помогут ЧМЗ сохранить наработанные уникальные компетенции и оборудование.

Ранее сообщалось, что ЧМЗ также займется производством сверхпроводящих стрендов для коллайдера NICA, который создается в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковной Дубне.