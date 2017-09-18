РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Экологи выяснили, какие животные вымрут первыми в ближайшее время

22:0018.09.2017
03833
CC BY-SA 2.0 / Wilfried Berns / Phyllobates terribilisЛягушка-древолаз Phyllobates terribilisЛягушка-древолаз Phyllobates terribilis
CC BY-SA 2.0 / Wilfried Berns / Phyllobates terribilis

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Первыми жертвами шестого массового вымирания в истории Земли станут не только самые крупные, но и самые небольшие животные планеты, заявляют экологи в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"Резкое сокращение биоразнообразия в последние годы говорит о том, что сейчас началось шестое массовое вымирание животных. Многие исследования прошлых вымираний показывают, что крупные животные гораздо более уязвимы к их действию, чем небольшие живые существа. Мы проверили, так ли это", — пишут Уильям Риппл (William Ripple) из университета Орегона в Корваллисе (США) и его коллеги.

Исчезающий вид горилл в Национальном парке в Уганде
© REUTERS / Thomas Mukoya
Биологи доказали, что на Земле началось шестое массовое вымирание

Два года назад экологи заявили о том, что сейчас на Земле происходит новое, шестое массовое вымирание животных. По их расчетам, в эпохи, предшествовавшие антропоцену – веку человека, каждые сто лет исчезало примерно по два вида млекопитающих на каждые десять тысяч существовавших в то время видов животных. В XX и XXI веках эта цифра выросла в 114 раз.

Иными словами, то число видов, которые прекратили свое существование за это время, обычно исчезает за 10 тысяч лет, а не за одно столетие. Темпы вымирания животных в последние годы, как отмечают ученые, стремительно приближаются к тому, с какой скоростью исчезали представители флоры и фауны 66 миллионов лет назад, когда исчезли динозавры, морские рептилии и птерозавры.

Как указывают Риппл и его коллеги, традиционно считается, что массовые вымирания флоры и фауны больше всего затрагивают самых крупных и специализированных представителей животного и растительного мира. К примеру, палеонтологические данные указывают на то, что ни одно животное, чья масса превышала 25 килограмм, не пережило падения астероида на полуостров Юкатан 65,5 миллиона лет назад.

С другой стороны, у текущего вымирания есть своя особенность – его "двигателем" являются не силы природы, а человек, не только напрямую уничтожающий животных, но и лишающий их сред обитания и возможных источников пищи.

Львиная семья в зоопарке Тбилиси, Грузия. 16 ноября 2016
© AP Photo / Shakh Aivazov
Ученые: шестое массовое вымирание животных началось в XIX веке, а не сейчас

Команда Риппла проверила, как этот фактор сказывается на выживании всех животных Земли, сопоставив массы и текущее состояние для всех 44 тысяч видов живых существ, упоминающихся сегодня в Красной  книге. Как отмечают ученые, точные данные по массе тела имеются лишь для 27 тысяч из них, что заставило их исключить остальные 17 тысяч млекопитающих, рептилий, амфибий, птиц и рыб.

Как показал этот анализ, первыми исчезнут не только самые крупные живые существа, такие как крупные кошки, слоны, жирафы или киты, но и самые небольшие животные. Сильнее всего этот тренд будет проявляться среди амфибий и рыб. По прогнозам ученых, фактически все небольшие лягушки и прочие земноводные, чья масса составляет меньше грамма, исчезнут в ближайшие десятилетия.

Причиной их вымирания является то, что человек постоянно захватывает и меняет под свои цели все новые территории как на суше, так и в водах мирового океана, вызывая масштабные экологические перестройки, жертвами которых чаще всего становятся самые небольшие виды животных, чьи ареалы обитания изначально являются достаточно скромными. Численность крупных животных, в свою очередь, уменьшается из-за браконьерства или чрезмерно большого вылова или отстрела.

Аномалокарис - одно из животных, исчезнувших в результате Ордовикского вымирания
© Фото : Marianne Collins, ArtofFact
Ученые выяснили, какие животные лучше всего переживут апокалипсис

В ближайшее время ученые планируют дополнить базу данных Красной книги и измерить массу тела тех животных, которые не попали в первоначальный анализ. Эти замеры помогут повторно проверить выводы и понять, как можно защитить самых небольших животных, часто играющих критическую роль в работе цепей питания, от полного исчезновения в ближайшие годы.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена