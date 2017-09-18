Экологи выяснили, какие животные вымрут первыми в ближайшее время

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Первыми жертвами шестого массового вымирания в истории Земли станут не только самые крупные, но и самые небольшие животные планеты, заявляют экологи в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"Резкое сокращение биоразнообразия в последние годы говорит о том, что сейчас началось шестое массовое вымирание животных. Многие исследования прошлых вымираний показывают, что крупные животные гораздо более уязвимы к их действию, чем небольшие живые существа. Мы проверили, так ли это", — пишут Уильям Риппл (William Ripple) из университета Орегона в Корваллисе (США) и его коллеги.

Два года назад экологи заявили о том, что сейчас на Земле происходит новое, шестое массовое вымирание животных. По их расчетам, в эпохи, предшествовавшие антропоцену – веку человека, каждые сто лет исчезало примерно по два вида млекопитающих на каждые десять тысяч существовавших в то время видов животных. В XX и XXI веках эта цифра выросла в 114 раз.

Иными словами, то число видов, которые прекратили свое существование за это время, обычно исчезает за 10 тысяч лет, а не за одно столетие. Темпы вымирания животных в последние годы, как отмечают ученые, стремительно приближаются к тому, с какой скоростью исчезали представители флоры и фауны 66 миллионов лет назад, когда исчезли динозавры, морские рептилии и птерозавры.

Как указывают Риппл и его коллеги, традиционно считается, что массовые вымирания флоры и фауны больше всего затрагивают самых крупных и специализированных представителей животного и растительного мира. К примеру, палеонтологические данные указывают на то, что ни одно животное, чья масса превышала 25 килограмм, не пережило падения астероида на полуостров Юкатан 65,5 миллиона лет назад.

С другой стороны, у текущего вымирания есть своя особенность – его "двигателем" являются не силы природы, а человек, не только напрямую уничтожающий животных, но и лишающий их сред обитания и возможных источников пищи.

Команда Риппла проверила, как этот фактор сказывается на выживании всех животных Земли, сопоставив массы и текущее состояние для всех 44 тысяч видов живых существ, упоминающихся сегодня в Красной книге. Как отмечают ученые, точные данные по массе тела имеются лишь для 27 тысяч из них, что заставило их исключить остальные 17 тысяч млекопитающих, рептилий, амфибий, птиц и рыб.

Как показал этот анализ, первыми исчезнут не только самые крупные живые существа, такие как крупные кошки, слоны, жирафы или киты, но и самые небольшие животные. Сильнее всего этот тренд будет проявляться среди амфибий и рыб. По прогнозам ученых, фактически все небольшие лягушки и прочие земноводные, чья масса составляет меньше грамма, исчезнут в ближайшие десятилетия.

Причиной их вымирания является то, что человек постоянно захватывает и меняет под свои цели все новые территории как на суше, так и в водах мирового океана, вызывая масштабные экологические перестройки, жертвами которых чаще всего становятся самые небольшие виды животных, чьи ареалы обитания изначально являются достаточно скромными. Численность крупных животных, в свою очередь, уменьшается из-за браконьерства или чрезмерно большого вылова или отстрела.

В ближайшее время ученые планируют дополнить базу данных Красной книги и измерить массу тела тех животных, которые не попали в первоначальный анализ. Эти замеры помогут повторно проверить выводы и понять, как можно защитить самых небольших животных, часто играющих критическую роль в работе цепей питания, от полного исчезновения в ближайшие годы.