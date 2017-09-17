Археологи нашли в Калининграде следы гончарного производства XVII века

КАЛИНИНГРАД, 17 сен — РИА Новости. Археологи обнаружили в центре Калининграда остатки, предположительно, гончарного производства XVII века и фундамент кинотеатра, относящий к более позднему периоду – началу XX века, рассказал РИА Новости руководитель научно-производственной организации "Балтспецархеология", которая ведет раскопки, Евгений Калашников.

"Мы обнаружили не саму гончарную мастерскую, а следы гончарного производства. Само производство еще не нашли, и, возможно, не обнаружим, потому что мы обследуем территорию только в пределах пятна застройки, а мастерская могла находиться в стороне. Здания строились, и она могла быть разрушена", — сказал археолог.

По его словам, наиболее ценной находкой стало место, куда сбрасывали брак гончарного производства. Это яма, из которой сначала брали глину для производства, а затем складывали ненужные остатки. Здесь встречаются обычные кувшины, горшки, сковородки, расписные тарелки, миниатюрные сосуды, печные изразцы и использованные матрицы для них.

Работы с июля этого года ведутся у стен калининградского историко-художественного музея, здесь планируется построить девятиэтажный жилой дом. Когда завершатся изыскания, будет зависеть, в том числе, от погоды. В сезон дождей приходится вычерпывать воду, прежде чем приступить к работе. Кроме того, по словам Калашникова, в этом месте идет большое нагромождение фундаментов, относящихся к разному времени.

"Какие-то здания в те времена разбирались, новые строились на старых фундаментах, что-то пристраивалось. Последнее, это кинотеатр "Урания", его очень хорошо видно. Конечно, будем стараться закончить к новому году, но что дальше нам покажет, может, придется увеличивать сроки", — сказал Калашников.

Современная Калининградская область располагается на территории бывшей Восточной Пруссии. В годы Второй мировой войны здесь проходили ожесточенные бои Восточно-Прусской операции, по Потсдамскому соглашению 1945 года часть территории Восточной Пруссии со столицей городом-крепостью Кёнигсберг перешла СССР, часть – Польше. В Калининграде и городах области сохранились здания довоенного периода.