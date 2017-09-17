Грузовой корабль Dragon возвращается с МКС на Землю

ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Американский космический грузовик Dragon покинул МКС, сайт НАСА ведет прямую трансляцию.

Отстыковка корабля произошла в 11.47 мск.

Dragon является на сегодня единственным грузовым космическим кораблем, который способен доставлять грузы с орбитальной станции на Землю. Аппарат приводнится в Тихом океане приблизительно через шесть часов.

Грузовик прибыл на МКС в середине августа. С тех пор корабль оставался у американского модуля "Гармония" (Harmony). Корабль доставил на орбиту около 3 тонн груза, в том числе провиант, предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов. В числе доставленных на орбиту материалов — новый суперкомпьютер, мыши для изучения возможности нивелировать негативное влияние гравитации на зрение человека, эксперименты по выращиванию легочных тканей и новейшие изыскания в области борьбы с болезнью Паркинсона, а также оснащенный телескопом наноспутник для изучения Земли с низкой околоземной орбиты.