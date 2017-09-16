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РИА Наука
РИА Наука

Ученые назвали потенциально главную жертву ураганов у берегов США

09:3016.09.2017
(обновлено: 09:35 16.09.2017)
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© Фото : David Kust/Entomological Society of AmericaКладбище бабочек-монархов, умерших после прошлогодней серии ураганов в МексикеКладбище бабочек-монархов, умерших после прошлогодней серии ураганов в Мексике
© Фото : David Kust/Entomological Society of America

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Главной жертвой ураганов и снежных бурь у берегов Атлантики могут стать не жители восточного побережья США и Мексики, а бабочки-монархи, численность которых сократилась на 40% в ходе прошлогоднего весеннего сезона штормов, заявляют экологи в статье, опубликованной в журнале American Entomologist.

"Чрезмерно долгий и суровый шторм уничтожил тот микроклимат в пихтовых лесах Мексики, который защищал бабочек от зимнего холода. В результате этого почти все колонии насекомых просто вымерзли и прекратили свое существование. Это событие четко продемонстрировало нам то, что нужно защищать не только самих бабочек, но и лес, в котором они живут", — рассказывает Линкольн Брауэр (Lincoln Brower), эколог из колледжа города Свит-Брайэр (США).

Бабочка в музее естественной истории в Лондоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Ben Stansall
Ученые выяснили, почему в последние годы исчезли бабочки

Североамериканская бабочка-монарх (Danaus plexippus) принадлежит к числу насекомых, мигрирующих на далекие расстояния. Летом эти бабочки и их личинки предпочитают обитать в умеренных и субтропических регионах Соединенных штатов, а осенью и зимой они мигрируют в южные пределы Мексики и других стран Центральной Америки. Известны случаи, когда монархи перелетали на другие континенты — некоторые бабочки были замечены в южной Британии, на российском Дальнем Востоке, в Австралии и на Гавайских островах.

В последние годы численность монархов и многих других бабочек начала резко сокращаться по всей планете, что заставило ученых изучить то, какие факторы, в том числе изменение климата и деятельность человека, могли вызывать подобные проблемы.

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© 2017 Associated Press
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Брауэр и его коллеги выяснили, что сегодня главной угрозой для "межконтинентальных" бабочек является не климат или человек, а силы природы в виде серии мощных ураганов, непрерывно "атакующих" берега Соединенных Штатов и Мексики в последние два года.

Ученые совершили это открытие весной прошлого года, наблюдая за жизнью бабочек в двух крупных колониях этих насекомых, находящихся в лесах Сьерра-Чинчуа и Серро-Пелон. И тот и другой лес находится на территории так называемого Биосферного заповедника бабочки Монарх – небольшого уголка гор в мексиканском штате Мичоакан, где каждый год зимует около миллиарда бабочек.

Бабочка монарх
© Википедия
Ученые выяснили, сколько у бабочек-монархов солнечных навигаторов

Здесь, как отмечают исследователи, сложились уникальные климатические условия и особенно мягкий и безветренный климат, который раньше позволял насекомым выживать даже тогда, когда температура падала ниже нуля и начинались дожди.

В прошлом году ситуация резко изменилась – серия мощных ураганов и снегопадов, прокатившаяся по Мексике в марте 2016 года, снесла большое количество пихт и других хвойных деревьев, украшавших территорию заповедника. Их поваленные стволы были вывезены лесниками и экологами, опасавшимися, что летом этот валежник может загореться и уничтожить колонии монархов.

На самом деле, подобные спасительные меры подписали смертный приговор бабочкам – вывоз поваленных деревьев и избирательная вырубка леса навсегда изменили его микроклимат, позволив холодным ветрам проникать глубоко внутрь заповедника.

Бабочка-краеглазка
© Фото : Jim Asher
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В результате этого, как показывают предварительные подсчеты Брауэра и его коллег, только в этих колониях погибло около 31-38% бабочек, а общее число жертв ураганов и снегопадов ученые оценивают в 40% от популяции зимующих монархов.

Численность монархов, как отмечает ученый, сократилась на 90% по сравнению с серединой 1990 годов, и дальнейшее усиление ураганов, как опасаются ученые, может привести к почти полному исчезновению этих бабочек.

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© 2017 Associated Press
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