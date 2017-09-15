Опубликован последний снимок, сделанный Cassini

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. На сайте американского космического агентства NASA появился последний снимок, который был сделан зондом Cassini перед тем, как он сгорел в атмосфере Сатурна.

На черно-белом снимке изображен вид на ночную сторону планеты в отраженном от колец Сатурна свете.

На сайте также представлена цветная версия фотографии, созданная при помощи фильтров.

Зонд Cassini — один из самых дорогих проектов НАСА, в нем участвовали также специалисты Европейского космического агентства и итальянского космического ведомства ASI.

Аппарат был запущен в космос в октябре 1997 года. Его главной задачей был сбор информации о Сатурне, его кольцах и спутниках.

Специалисты НАСА приняли решение завершить миссию, чтобы избежать столкновения аппарата с лунами Сатурна, на которых потенциально возможна жизнь.