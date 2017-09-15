Скворцова рассказала о перспективах развития биотехнологий в России

ГЕЛЕНДЖИК, 15 сен — РИА Новости. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о перспективах развития биомедицинских технологий в России, передает корреспондент РИА Новости.

"Сейчас мы видим ускоренное внедрение разработок научных в медицину. Благодаря тому, что развилось такое понятие как трансляционная медицина, сформировалась новая инфраструктура вокруг ведущих медицинских вузов и научных центров и стартапов для молодых ученых… я хотела бы отметить, что сейчас мы создаем мощные многокомпонентные трансляционные медицинские центры, один из них создан и в этом году запускается в Санкт-Петербурге… это центр Алмазова. На будущий год аналогичный центр будет строиться в РНИМУ имени Пирогова в Москве. И несколько центров готовятся параллельно (в регионах — ред.)", — сказала Скворцова на форуме "Биотехмед".

Ускорение работы

Бионические технологии и микроэлектроника

Министр отметила, что для ускорения в три-пять раз появления инновационных технологий в России необходимо инновационное развитие, которое подразумевает формирование приоритета в государстве, формирование интеллектуальных центров, конструкторских бюро по каждому приоритету с формированием многокомпонентного алгоритма достижения необходимого результата, выстраивания виртуальных команд из носителей компетенций, вне зависимости от того, где они работают.

Скворцова отметила, что развиваются биотические технологии, например, в России успешно прошла первая имплантация процессора в сетчатку для восстановления зрения человека, который 20 лет не видел.

"И сумели добиться обеспечения потока визуального через камеру, которая расположена на очках, в затылок", — сказала министр.

Она отметила, что в России совместно с американскими коллегами происходит разработка кортикального трансплантата, "который позволит даже при пересечении зрительного нерва восстанавливать зрение через зрительную кору".

"Уже сейчас разработаны бионические процессы, которые работают от активности собственной мышечной ткани… Более сложная тема — это управление "мозг-компьютер" — нейрокомпьютерный интерфейс. Две точки в России разрабатывают эту технологию на основе двух разных подходов, двух разных механизмов. Один работает только когда уровень сознания ясный, другой работает в любом уровне сознания… мы можем управлять и играть на компьютере дистанционно и печатать на компьютере дистанционно, мы можем активировать те зоны мозга, которые обычно спят… это особая тема, в том числе для развития считывания мыслей на расстоянии", — добавила Скворцова.

Она отметила, что пока для этого используются только надкожные отведения, но пока в стране не умеют делать гибкие плавающие электроды, которые позволяют с более мелких площадей снимать сигналы и при этом не окисляться. Это является одной из важнейших задач для микроэлектроники и биомедицины.

Роботы и виртуальная реальность

В России создан робот, предназначенный для проведения оперативных вмешательств, он меньше по размерам, чем иностранные аналоги.

"Он позволяет дистанционно оперировать, сложнейшие проводить абдоминальные операции во Владивостоке, находясь в Москве… сейчас это потрясающий прибор, который не уступает (роботу — ред.) daVinci, и при этом меньшего размера, более легкий, он фактически портативный", — отметила Скворцова.

Министр обратила внимание на технологию виртуальной реальности, которая также может применяться в медицине.

"Этим надо заниматься… потому что восстановление мозга очень часто возможно только через иллюзорные состояния, когда иллюзия, которая является виртуальной реальностью, заставляет мозг формировать новые пути обхода тех дефектов, которые имеются, и восстанавливает то, что кажется необратимо нарушенным", — сказала глава Минздрава.