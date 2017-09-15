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РИА Наука
РИА Наука

Скворцова рассказала о перспективах развития биотехнологий в России

19:1915.09.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фотоМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ГЕЛЕНДЖИК, 15 сен — РИА Новости. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о перспективах развития биомедицинских технологий в России, передает корреспондент РИА Новости.

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© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
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"Сейчас мы видим ускоренное внедрение разработок научных в медицину. Благодаря тому, что развилось такое понятие как трансляционная медицина, сформировалась новая инфраструктура вокруг ведущих медицинских вузов и научных центров и стартапов для молодых ученых… я хотела бы отметить, что сейчас мы создаем мощные многокомпонентные трансляционные медицинские центры, один из них создан и в этом году запускается в Санкт-Петербурге… это центр Алмазова. На будущий год аналогичный центр будет строиться в РНИМУ имени Пирогова в Москве. И несколько центров готовятся параллельно (в регионах — ред.)", — сказала Скворцова на форуме "Биотехмед".

Ускорение работы

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр отметила, что для ускорения в три-пять раз появления инновационных технологий в России необходимо инновационное развитие, которое подразумевает формирование приоритета в государстве, формирование интеллектуальных центров, конструкторских бюро по каждому приоритету с формированием многокомпонентного алгоритма достижения необходимого результата, выстраивания виртуальных команд из носителей компетенций, вне зависимости от того, где они работают. 

Бионические технологии и микроэлектроника

Скворцова отметила, что развиваются биотические технологии, например, в России успешно прошла первая имплантация процессора в сетчатку для восстановления зрения человека, который 20 лет не видел.

"И сумели добиться обеспечения потока визуального через камеру, которая расположена на очках, в затылок", — сказала министр.

Она отметила, что в России совместно с американскими коллегами происходит разработка кортикального трансплантата, "который позволит даже при пересечении зрительного нерва восстанавливать зрение через зрительную кору".

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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
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"Уже сейчас разработаны бионические процессы, которые работают от активности собственной мышечной ткани… Более сложная тема — это управление "мозг-компьютер" — нейрокомпьютерный интерфейс. Две точки в России разрабатывают эту технологию на основе двух разных подходов, двух разных механизмов. Один работает только когда уровень сознания ясный, другой работает в любом уровне сознания… мы можем управлять и играть на компьютере дистанционно и печатать на компьютере дистанционно, мы можем активировать те зоны мозга, которые обычно спят… это особая тема, в том числе для развития считывания мыслей на расстоянии", — добавила Скворцова.

Она отметила, что пока для этого используются только надкожные отведения, но пока в стране не умеют делать гибкие плавающие электроды, которые позволяют с более мелких площадей снимать сигналы и при этом не окисляться. Это является одной из важнейших задач для микроэлектроники и биомедицины.

Роботы и виртуальная реальность

В России создан робот, предназначенный для проведения оперативных вмешательств, он меньше по размерам, чем иностранные аналоги.

"Он позволяет дистанционно оперировать, сложнейшие проводить абдоминальные операции во Владивостоке, находясь в Москве… сейчас это потрясающий прибор, который не уступает (роботу — ред.) daVinci, и при этом меньшего размера, более легкий, он фактически портативный", — отметила Скворцова.

Ученый работает с микроскопом
© Fotolia / capifrutta
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Министр обратила внимание на технологию виртуальной реальности, которая также может применяться в медицине.

"Этим надо заниматься… потому что восстановление мозга очень часто возможно только через иллюзорные состояния, когда иллюзия, которая является виртуальной реальностью, заставляет мозг формировать новые пути обхода тех дефектов, которые имеются, и восстанавливает то, что кажется необратимо нарушенным", — сказала глава Минздрава.

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