Сигнал потерян: зонд Cassini сгорел в атмосфере Сатурна‍

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Зонд Cassini передал последний сигнал на Землю и завершил свое существование. Аппарат сгорел в атмосфере Сатурна за две минуты после входа в плотные слои атмосферы.

По словам специалистов агентства, сигнал был потерян в 14 часов 56 минут по Москве, и зонд прекратил свое существование примерно через 45 секунд после этого события.

Ученые надеются, что данные, которые Cassini собирал во время погружения в атмосферу Сатурна, помогут раскрыть некоторые тайны рождения Солнечной системы и то, как материя колец планеты превращается в экзотический дождь в верхних слоях воздуха.

NASA транслировало последние минуты жизни зонда в прямом эфире.

Двадцать лет в космосе

Зонд Cassini — один из самых дорогих проектов НАСА. В его работе принимали участие не только американцы, но и специалисты Европейского космического агентства и итальянского космического ведомства ASI.

Аппарат был запущен в космос в октябре 1997 года. Его главной задачей был сбор информации о Сатурне, его кольцах и спутниках.Специалисты НАСА приняли решение завершить миссию, чтобы избежать столкновения аппарата с лунами Сатурна, на которых потенциально возможна жизнь.

"Мы очень горды тем, что наш зонд проработал 13 лет на орбите далекой планеты почти идеальным образом, с минимумом проблем и внештатных ситуаций. За это время он получил более 500 тысяч фотографий, совершил 160 пролетов мимо Титана и передал на Землю около 635 гигабайтов данных. Это фантастически большой объем информации, учитывая, что Cassini был спроектирован в 80-х годах прошлого века и построен на базе технологий того времени", — заявил на пресс-конференции в среду руководитель миссии Cassini в НАСА Эрл Мейз.

Что дальше

Последние мгновения жизни Cassini помогут инженерам подготовить очередную миссию по поиску следов жизни в космосе. Во второй половине 2020 годов в космос будет запущен зонд "Европа-Клипер", который будет искать следы жизни на Европе, спутнике Юпитера.

"На поверхности Европы, как показывают снимки "Хаббла", периодически происходят извержения гейзеров, изучение и обнаружение которых станут главной задачей миссии. Европа находится внутри радиационных поясов Юпитера, и поэтому мы будем изучать ее так же, как Cassini изучал Титан — зонд будет вращаться вокруг Юпитера и периодически пролетать мимо Европы", — отмечал в апреле глава планетологического отделения НАСА Джим Грин.

По словам ученого, подобный подход позволит продлить жизнь "Клиперу" и даст ему возможность совершить открытия, аналогичные по своему влиянию и значению тем, которые Cassini совершил на Титане и Энцеладе.

Многие из открытий, как отмечал Грин, были сделаны лишь через пять-шесть лет после прибытия Cassini в систему Сатурна, и "Клиперу" может понадобиться аналогичное время и десятки пролетов рядом с Европой, чтобы понять, есть ли в ее недрах жизнь.

О жизни на других планетах

В феврале в НАСА рассказали о семи планетах, на которые возможно существование жизни. Все эти объекты находятся в системе TRAPPIST-1, которую ученые открыли в созвездии Водолея в мае 2016 года.

Тогда сообщалось, что три планеты, вращающиеся вокруг этого красного карлика, находятся внутри так называемой "зоны жизни", где вода может существовать в жидком виде, а их масса предположительно сопоставима с земной.

Дальнейшие наблюдения привели к неожиданному открытию — оказалось, что планет на самом деле не три, а семь, причем шесть из них находятся в пределах "зоны жизни".

Все эти планеты по размеру схожи с Землей — их радиус составляет от 0,7 до 1,08 нашей планеты, а масса — от 0,41 до 1,38. Соответственно, их плотность равна земной или чуть ниже, что говорит об их каменистой природе или о том, что они являются планетами-океанами. В отличие от Земли, "семь сестер" вращаются по очень тесной орбите — год на них длится от полутора дней до примерно двух недель.

По мнению ученых, здесь должна господствовать земная или марсоподобная погода со средними температурами около нуля или 20-30 градусов мороза. Только две из них выбиваются из общей картины — здесь температура превышает 70-100 градусов по Цельсию, что, вероятно, делает их более похожими на Венеру.

"До открытия TRAPPIST-1 ученым были известны только четыре землеподобные планеты, которые мы могли изучать, — Земля, Марс, Венера и Меркурий. Теперь их количество увеличилось на семь. Мы можем их изучать не через 5-10 лет, а уже сейчас. Первые данные об их свойствах получим в ближайшие недели и месяцы. История TRAPPIST-1 только начинается", — заявил астроном из Университета Льежа Мишель Жильон в статье, опубликованной в журнале Nature.