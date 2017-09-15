США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Сигнал потерян: зонд Cassini сгорел в атмосфере Сатурна‍

17:0415.09.2017
0110
© NASA / JPL-CaltechИллюстрация погружения космического аппарата Кассини в атмосферу СатурнаИллюстрация погружения космического аппарата Кассини в атмосферу Сатурна
© NASA / JPL-Caltech

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Зонд Cassini передал последний сигнал на Землю и завершил свое существование. Аппарат сгорел в атмосфере Сатурна за две минуты после входа в плотные слои атмосферы.

Последняя фотография, полученная «Кассини» перед падением на Сатурн
© NASA/SwRI/JPL
"Кассини" передал на Землю последние фотографии перед падением на Сатурн
По словам специалистов агентства, сигнал был потерян в 14 часов 56 минут по Москве, и зонд прекратил свое существование примерно через 45 секунд после этого события.

Ученые надеются, что данные, которые Cassini собирал во время погружения в атмосферу Сатурна, помогут раскрыть некоторые тайны рождения Солнечной системы и то, как материя колец планеты превращается в экзотический дождь в верхних слоях воздуха.

NASA транслировало последние минуты жизни зонда в прямом эфире.

Двадцать лет в космосе

Зонд Cassini — один из самых дорогих проектов НАСА. В его работе принимали участие не только американцы, но и специалисты Европейского космического агентства и итальянского космического ведомства ASI.

Изображение спутника Сатурна Энцелада, запечатленное космическим аппаратом Кассини
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
Представитель НАСА отрицает факт открытия инопланетян на Энцеладе
Аппарат был запущен в космос в октябре 1997 года. Его главной задачей был сбор информации о Сатурне, его кольцах и спутниках.
Специалисты НАСА приняли решение завершить миссию, чтобы избежать столкновения аппарата с лунами Сатурна, на которых потенциально возможна жизнь.

"Мы очень горды тем, что наш зонд проработал 13 лет на орбите далекой планеты почти идеальным образом, с минимумом проблем и внештатных ситуаций. За это время он получил более 500 тысяч фотографий, совершил 160 пролетов мимо Титана и передал на Землю около 635 гигабайтов данных. Это фантастически большой объем информации, учитывая, что Cassini был спроектирован в 80-х годах прошлого века и построен на базе технологий того времени", — заявил на пресс-конференции в среду руководитель миссии Cassini в НАСА Эрл Мейз.

Что дальше

Последние мгновения жизни Cassini помогут инженерам подготовить очередную миссию по поиску следов жизни в космосе. Во второй половине 2020 годов в космос будет запущен зонд "Европа-Клипер", который будет искать следы жизни на Европе, спутнике Юпитера.

"На поверхности Европы, как показывают снимки "Хаббла", периодически происходят извержения гейзеров, изучение и обнаружение которых станут главной задачей миссии. Европа находится внутри радиационных поясов Юпитера, и поэтому мы будем изучать ее так же, как Cassini изучал Титан — зонд будет вращаться вокруг Юпитера и периодически пролетать мимо Европы", — отмечал в апреле глава планетологического отделения НАСА Джим Грин.

Так художник представил себе потоки газа в атмосфере Антареса
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Астрономы впервые увидели, как "кашляет" умирающая престарелая звезда
По словам ученого, подобный подход позволит продлить жизнь "Клиперу" и даст ему возможность совершить открытия, аналогичные по своему влиянию и значению тем, которые Cassini совершил на Титане и Энцеладе.

Многие из открытий, как отмечал Грин, были сделаны лишь через пять-шесть лет после прибытия Cassini в систему Сатурна, и "Клиперу" может понадобиться аналогичное время и десятки пролетов рядом с Европой, чтобы понять, есть ли в ее недрах жизнь.

О жизни на других планетах

В феврале в НАСА рассказали о семи планетах, на которые возможно существование жизни. Все эти объекты находятся в системе TRAPPIST-1, которую ученые открыли в созвездии Водолея в мае 2016 года.

Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото
© Фото : Shane Kimbrough/NASA
Человечество стоит на пороге открытия внеземной жизни, заявили в НАСА
Тогда сообщалось, что три планеты, вращающиеся вокруг этого красного карлика, находятся внутри так называемой "зоны жизни", где вода может существовать в жидком виде, а их масса предположительно сопоставима с земной.

Дальнейшие наблюдения привели к неожиданному открытию — оказалось, что планет на самом деле не три, а семь, причем шесть из них находятся в пределах "зоны жизни".

Все эти планеты по размеру схожи с Землей — их радиус составляет от 0,7 до 1,08 нашей планеты, а масса — от 0,41 до 1,38. Соответственно, их плотность равна земной или чуть ниже, что говорит об их каменистой природе или о том, что они являются планетами-океанами. В отличие от Земли, "семь сестер" вращаются по очень тесной орбите — год на них длится от полутора дней до примерно двух недель.

Тихоходка
© Фото : Rpgch
Ученые назвали животное, которое доживет до "конца света"
По мнению ученых, здесь должна господствовать земная или марсоподобная погода со средними температурами около нуля или 20-30 градусов мороза. Только две из них выбиваются из общей картины — здесь температура превышает 70-100 градусов по Цельсию, что, вероятно, делает их более похожими на Венеру.

"До открытия TRAPPIST-1 ученым были известны только четыре землеподобные планеты, которые мы могли изучать, — Земля, Марс, Венера и Меркурий. Теперь их количество увеличилось на семь. Мы можем их изучать не через 5-10 лет, а уже сейчас. Первые данные об их свойствах получим в ближайшие недели и месяцы. История TRAPPIST-1 только начинается", — заявил астроном из Университета Льежа Мишель Жильон в статье, опубликованной в журнале Nature.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена