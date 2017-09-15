МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Зонд "Кассини" передал последний сигнал на Землю и закончил свое существование, сгорев в атмосфере Сатурна за две минуты после входа в ее плотные слои сообщает НАСА.

По словам специалистов агентства, сигнал был потерян в 14 часов 56 минут по Москве, и зонд прекратил свое существование примерно через 45 секунд после этого события.

Зонд "Кассини" является одним из самых дорогих и при этом самых долгоживущих и успешных проектов НАСА, создававшихся в прошлые, более денежные для космического агентства годы в рамках программы так называемых "флагманских" миссий. В нее, помимо "Кассини", входят зонды "Вояджер", "Викинг", автоматическая станция "Галилео", изучавшая Юпитер, а также телескоп "Чандра" и марсоход Curiosity.

"Кассини" был одним из первых проектов НАСА, в котором принимали участие ученые и инженеры не только из США, но и специалисты из Европейского космического агентства и итальянского космического ведомства ASI. Благодаря радиоизотопным источникам тепла и энергии, зонд проработал в космосе почти 20 лет и совершил десятки эпохальных открытий.

Ученые ожидают, что последние данные, которые "Кассини" собирал во время погружения в атмосферу Сатурна, помогут им раскрыть некоторые тайны рождения Солнечной системы и то, как материя его колец превращается в экзотический дождь в верхних слоях воздуха планеты-гиганта.