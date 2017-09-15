Лауреат "шнобелевки" рассказал о том, почему он измерял уши стариков

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Британский врач Джеймс Хиткот, получивший "Шнобелевскую" премию этого года за открытие необычно крупных размеров ушей у пожилых людей, начал его для того, чтобы выиграть в споре с несколькими коллегами, передает онлайн-портал Phys.org

"Когда я спросил у коллег, почему у пожилых людей такие большие уши, и предположил, что они растут, примерно половина из них согласилась со мной, а другие посчитали такое утверждение абсурдом. Очень удивительно, что комитет решил таким образом почтить это исследование, однако я рад такой возможности. Вообще, в измерении ушей есть что-то магическое", — заявил Хиткот, выступая на церемонии награждения.

Шнобелевская премия (Игнобелевская премия, анти Нобелевская премия) — одна из самых известных международных антипремий, пародия на престижную мировую научную награду Нобелевскую премию.

Шнобелевская премия учреждена в 1991 году американским журналом "Анналы невероятных исследований" (Annals of Improbable Research, AIR) при участии соучредителя и редактора журнала Марка Абрахамса (Marc Abrahams).

С 1999 года ежегодно вручается десять Шнобелевских премий: к классическим "нобелевским" номинациям (физика, химия, медицина/физиология, литература, экономика и борьба за мир) прибавляются категории, тематика которых каждый год утверждается Шнобелевским комитетом отдельно.

В этом году лауреатом премии в области анатомии стал Джеймс Хиткот, врач из города Кент, чье исследование было опубликовано в престижном научном журнале BMJ в 1995 году. В отличие от многих других "номинантов" Шнобелевской премии, оно является достаточно серьезной научной работой, несмотря на его необычное происхождение.

Измерив длину ушей у примерно 200 пожилых пациентов одной из британских клиник, Хиткот обнаружил, что уши людей начинают расти со скоростью в несколько миллиметров за десятилетие после того, как им исполняется 30 лет. Благодаря этому уши пожилых британцев были примерно на 10 миллиметров длиннее, чем у молодых людей.

Несмотря на свой серьезный характер, эта статья удостаивалась саркастических комментариев со стороны других ученых еще до получения "шнобелевки" из-за того, что в ней изначально были указаны неправильные единицы измерения, из-за чего, как они пишут "получалось, что Хиткот измерял уши слонов, а не людей".



