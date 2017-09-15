Взрывы сверхновых поставили под сомнение существование "темной энергии"

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Астрономы повторно проанализировали яркость и частоту взрывов редких сверхновых и пришли к выводу, что их свойства можно объяснить, не прибегая к концепции ускоренно расширяющейся Вселенной и "темной энергии", говорится в статье, опубликованной в журнале MNRAS.

"Когда наши коллеги в прошлом спорили о существовании темной энергии, они не учитывали того, что Вселенная может расширяться не так, как предсказывают уравнения Фридмана, говорящие о том, что мироздание должно расширять свои границы с одинаковой скоростью во всех направлениях и в любое время своего существования. Никто не думал, что кривизна пространства может быть неоднородной и непостоянной", — заявил Дэвид Уилтшир (David Wiltshire) из университета Кентербери (Новая Зеландия).

Еще в 1929 году знаменитый астроном Эдвин Хаббл доказал, что наша Вселенная не стоит на месте, а постепенно расширяется, наблюдая за движением далеких от нас галактик. В конце 20 века астрофизики обнаружили, наблюдая за сверхновыми первого типа, что она расширяется не с постоянной скоростью, а с ускорением. Причиной этого, как сегодня считают ученые, является "темная энергия" – загадочная субстанция, действующая на материю как своеобразная "антигравитация".

В июне прошлого года, нобелевский лауреат Адам Рисс (Adam Reiss) и его коллеги, открывшие этот феномен, вычислили точную скорость расширения Вселенной сегодня, используя переменные звезды-цефеиды в соседних галактиках, расстояние до которых можно вычислить со сверхвысокой точностью.

Это уточнение дало крайне неожиданный результат – оказалось, что две галактики, разделенные расстоянием примерно в 3 миллиона световых лет, разлетаются со скоростью около 73 километров в секунду. Подобная цифра заметно выше, чем показывают данные, полученные при помощи орбитальных телескопов WMAP и Planck – 69 километров в секунду, и ее невозможно объяснить при помощи имеющихся у нас представлений о природе темной энергии и механизме рождения Вселенной.

Уилтшир и его коллеги полагают, что те странности в яркости далеких и близких к нам сверхновых, которые были открыты Риссом и его коллегами, можно объяснить, не прибегая к концепции "темной энергии".

По словам физика, все версии космологических теорий, в которых она существует, как и многие их "конкуренты", отрицающие ее наличие, построены на базе очень примитивных моделей Вселенной. В них фактически нет крупных галактик и их гигантских скоплений, простирающихся на миллиарды световых лет и очень сильно искажающих структуру ткани пространства-времени своим притяжением.

Новозеландские космологи попытались исправить этот недостаток, создав виртуальную Вселенную, материя в которой была распределена крайне неоднородно. Эта неоднородность, в соответствии с теорией относительности Эйнштейна, достаточно сильно влияла на скорость течения времени и манеру движения света в особенно плотных и "пустых" уголках этого виртуального мира, через который свет от далеких сверхновых двигался в сторону Земли.

Как показали эти расчеты, подобная Вселенная, даже если в ней отсутствовала темная материя, воспроизводила ту картину, которую раскрыли наблюдения нобелевских лауреатов в начале 1990 годов. Это, как считают ученые, говорит о том, что данной загадочной субстанции может на самом деле не существовать, и что все намеки на ее существование были порождены тем, как взаимодействуют между собой свет, время и гравитация.

Проверить это пока невозможно, так как на текущий момент нет телескопов, способных точно измерить расстояние до тех галактик, где были зафиксированы вспышки сверхновых первого типа. Как надеются Уилтшир и его коллеги, это станет возможным в 2020 году, когда в космос будет запущен европейский зонд "Евклид", главной задачей которого будут поиски темной энергии и темной материи.