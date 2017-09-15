Ученые назвали самый смертоносный вирус на Земле

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Главным "убийцей" людей является не ВИЧ, вирус бешенства или малярия, а различные штаммы вируса гепатита, ежегодно уносящие жизни более 1,3 миллиона человек, говорится в статье, опубликованной в журнале Lancet.

"Подобные выводы вызывают у нас злость, но мы совсем не удивились тому, что гепатит губит больше людей, чем ВИЧ, малярия и туберкулез. Подобный печальный ход событий связан с тем, что борьба с гепатитом никогда не входила в политические приоритеты всех ведущих стран мира и что не существует каких-то глобальных систем для финансирования подобных проектов", — прокомментировал открытие Чарльз Гор (Charles Gore), президент Всемирного альянса по борьбе с гепатитом.

Каждый год ВОЗ и прочие здравоохранительные службы ООН публикуют в журнале Lancet отчеты, посвященные тому, какие болезни и проблемы со здоровьем сегодня беспокоят человечество и как много лет жизни они отнимают. Подобные отчеты служат своеобразным руководством к действию для политических органов ООН и здравоохранительных служб отдельных стран.

В этом году авторы отчета сделали упор не на болезни, порожденные проблемами в работе организма самого человека или плохими условиями жизни, а на различные вирусные, бактериальные и паразитические инфекции. Для составления картины их эволюции за последние 40 лет ученые собрали и проанализировали медицинские архивы из 147 стран мира, где велись наблюдения за причинами смерти граждан.

На долю инфекций в среднем приходится примерно 19,4% смертей, произошедших за этот временной промежуток, и их общее число постепенно растет, что ученые связывают с ухудшением стандартов здравоохранения и резким ростом численности населения в развивающихся странах.

Лидирующую роль в этом отношении, к некоторому удивлению самих авторов отчета, занял вирусный гепатит — в последние годы он унес жизни примерно 1,34 миллиона людей. Причиной их смерти была не только сама болезнь, но и связанные с ней цирроз и рак печени, а также прочие осложнения. Второе место занял туберкулез с 1,2 миллиона смертей, третье — ВИЧ, убивший примерно миллион человек, а четвертое — малярия (719 тысяч жертв).

Подобные цифры, как отмечают медики, являются достаточно консервативными оценками, так как лишь 25 стран, в том числе и Россия, предоставляют достаточно достоверную статистику по причинам смерти их жителей. Соответственно, реальное число жертв ВИЧ, гепатита и прочих болезней может быть заметно большим.

Гепатит, как подчеркивают ученые, опасен тем, что число вызванных им смертей не уменьшилось за последние годы, как это произошло с ВИЧ, туберкулезом и малярией, а выросло на 22%.

Одной из причин этого, помимо недостатка в финансировании и дороговизны текущих вакцин и лекарств от гепатита, является то, что большинство людей не подозревает, что они заражены этим вирусом. По текущим оценкам исследователей, лишь 5% жителей развитых и развивающихся стран знает о своем диагнозе и проходит лечение в медицинских учреждениях.

Что интересно, самым "раскрученным", но не опасным возбудителем болезней стал вирус Зика — на его долю приходится всего две смерти в 2015 году и 19 потерянных жизней в 2016 году. Как ожидают ученые, подобный тренд сохранится и в дальнейшем, при этом вирус Зика вряд ли будет представлять значительную угрозу, что даст ученым время на создание вакцины для борьбы с ним.