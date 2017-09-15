Шнобелевскую премию мира получили исследователи храпа

Инструктор по диджериду Алекс Суарес проводит демонстрацию своей работы Игра на диджериду в качестве альтернативного лечения синдрома апноэ во время вручения Шнобелевской премии. 14 сентября 2017

Инструктор по диджериду Алекс Суарес проводит демонстрацию своей работы Игра на диджериду в качестве альтернативного лечения синдрома апноэ во время вручения Шнобелевской премии. 14 сентября 2017

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. На прошедшей в Гарвардском университете в США Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), команда из шести исследователей получила премию мира за исследование о том, как игра на музыкальном звуковом инструменте диджеридо может помочь в лечении храпа, сообщается на сайте журнала Improbable Research.

По словам ученых, ежедневные упражнения на инструменте укрепляют верхний респираторный тракт и облегчают дыхание.

Премию в области анатомии получил британец Джеймс Хиткоут со своим исследованием "Почему у стариков большие уши?". Премии в области экономики удостоились австралиец Мэттью Роклофф и американка Нэнси Джир за свои эксперименты – они наблюдали, как связан контакт человека с живым крокодилом со стремлением играть в азартные игры.

Премии в области физики удостоился французский ученый Марк-Антуан Фардин, который применял гидродинамику в исследовании вопроса "Могут ли коты быть одновременно твердыми и жидкими?"

Премию в области питания получили ученые Фернанда Ита, Энрико Бернард и Родриго Торрес, которые опубликовали научный доклад по тому, как влияет человеческая кровь на диету летучей мыши вида мохноногий вампир.

Награду также получили ученые из Италии и Испании, которые "показали, что многие идентичные близнецы не могут визуально различать друг друга", а также ученые из Франции и Великобритании, которые использовали технологии для сканирования головного мозга, чтобы определить, почему некоторые люди ненавидят сыр.

Шнобелевская премия (Игнобелевская премия, анти Нобелевская премия) — одна из самых известных международных антипремий, пародия на престижную мировую научную награду Нобелевскую премию.

Название премии представляет собой игру слов: на английском языке оно звучит как Ig Nobel Prize (созвучно с англ. ignoble — "позорный") и является пародией на английское звучание названия Нобелевской премии — Nobel Prize. В адаптированном переводе на русский язык название звучит как "Шнобелевская премия", однако применяются также варианты "Игнобелевская премия", "Гнобелевская премия" и "анти Нобелевская премия".

Шнобелевская премия учреждена в 1991 году американским журналом "Анналы невероятных исследований" (Annals of Improbable Research, AIR) при участии соучредителя и редактора журнала Марка Абрахамса (Marc Abrahams). С 1999 года ежегодно вручается десять Шнобелевских премий (в период 1991 1998 годов их число колебалось от 4 до 11): к классическим "нобелевским" номинациям (физика, химия, медицина/физиология, литература, экономика и борьба за мир) прибавляются категории, тематика которых каждый год утверждается Шнобелевским комитетом отдельно.