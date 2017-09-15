Ученые нашли способ управления продолжительностью жизни

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Группа американских ученых обнаружила связь между ограничением калорийности пищи и генетической саморегуляцией продолжительности жизни. Соответствующее исследование, краткое описание которого приводит портал EurekAlert!, опубликовано в журнале Nature Communications.

Специалисты установили, что голодание или ограничение калорийности потребляемой пищи замедляет эпигенетические изменения и, как следствие, увеличивает продолжительность жизни.

Скорость эпигенетических изменений, как отмечают исследователи, напрямую связана с продолжительностью жизни. Чем дольше живет среднестатистический представитель того или иного вида, тем медленнее у него происходят такие изменения.

К таким выводам ученые пришли, проанализировав на примере образцов крови мышей, обезьян и людей эпигенетический дрейф.