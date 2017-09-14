Ученый прокомментировал планы Украины углубить Азовское море

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен — РИА Новости. Дноуглубление происходит в портовых акваториях, которые уже обычно сильно загрязнены, поэтому процедура не приносит какого-либо экологического ущерба, рассказал РИА Новости заместитель председателя Южного научного центра РАН по науке, кандидат биологических наук Олег Степанян.

В четверг появилась информация, что кабмин Украины поручил направить дноуглубительную технику из акватории Черного моря в Азовское для проведения работ в портах. Ранее в мининфраструктуры Украины заявили о необходимости немедленного проведения этих работ в Мариупольском и Бердянском портах на Азовском море для поддержания навигационных габаритов портов.

"Сама портовая территория — уже априори технологический объект, то есть говорить о каких-то ущербах ресурсам в результате дноуглубления надо с оговорками, потому что это обычно уже загрязненная территория, активно используемая", — сказал Степанян РИА Новости.

Заместитель руководителя Донского бассейнового водного управления Наталья Ковтун напомнила РИА Новости, что экологические требования должны соблюдаться.

"Если это границы сопредельного государства… и если это для судоходства, всегда эти работы проводились. Порты же не вчера появились", — сказала Ковтун, добавив, что со стороны РФ работы по расчистке каналов для поддержания и эксплуатации судоходных путей в Азовском море проводятся ежегодно.

Повлияют ли работы на экологию акватории, собеседница оценить затруднилась.

"Мы не знаем, какие объемы работ будут выполнены, поэтому нельзя конкретно ответить, как это повлияет на нас или нет", — сказала она. При этом отметила, что при проведении такого рода работ должны учитываться экологические требования.