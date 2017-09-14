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РИА Наука
РИА Наука

Ученый прокомментировал планы Украины углубить Азовское море

22:5214.09.2017
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМоре. Архивное фотоМоре. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен — РИА Новости. Дноуглубление происходит в портовых акваториях, которые уже обычно сильно загрязнены, поэтому процедура не приносит какого-либо экологического ущерба, рассказал РИА Новости заместитель председателя Южного научного центра РАН по науке, кандидат биологических наук Олег Степанян.

Бердянский морской порт. Архивное фото
© РИА Новости / А. Молчалин
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В соцсетях высмеяли решение Украины углубить Азовское море
В четверг появилась информация, что кабмин Украины поручил направить дноуглубительную технику из акватории Черного моря в Азовское для проведения работ в портах. Ранее в мининфраструктуры Украины заявили о необходимости немедленного проведения этих работ в Мариупольском и Бердянском портах на Азовском море для поддержания навигационных габаритов портов.

"Сама портовая территория — уже априори технологический объект, то есть говорить о каких-то ущербах ресурсам в результате дноуглубления надо с оговорками, потому что это обычно уже загрязненная территория, активно используемая", — сказал Степанян РИА Новости.

Заместитель руководителя Донского бассейнового водного управления Наталья Ковтун напомнила РИА Новости, что экологические требования должны соблюдаться.

"Если это границы сопредельного государства… и если это для судоходства, всегда эти работы проводились. Порты же не вчера появились", — сказала Ковтун, добавив, что со стороны РФ работы по расчистке каналов для поддержания и эксплуатации судоходных путей в Азовском море проводятся ежегодно.

Повлияют ли работы на экологию акватории, собеседница оценить затруднилась.

"Мы не знаем, какие объемы работ будут выполнены, поэтому нельзя конкретно ответить, как это повлияет на нас или нет", — сказала она. При этом отметила, что при проведении такого рода работ должны учитываться экологические требования.

Их ждут великие дела
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Их ждут великие дела
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РИА Наука
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Klenowiy.klen
Убирать надо американцев из Украины,как чуму близ российских границ.Америка и проамериканский режим на Украине,несут непосредственную угрозу России и российским гражданам.
23:03
14.09.2017
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Иван
Так вот оно что.порошенки,аваковцы,турчиновцы тд. и тп. хотят поглубже залеч на дно, убежище так сказать готовят.
23:26
14.09.2017
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