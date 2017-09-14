Пролетевший мимо Земли астероид не представлял опасности, рассказал ученый

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Недавно открытый астероид 2017 RU1 мог бы стать опасным объектом, если бы приблизился к Земле, но он пролетел далеко от планеты, заявил замдиректора Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ (ГАИШ) Сергей Ламзин.

Центр малых планет Международного астрономического союза сообщил, что минувшей ночью мимо Земли пролетел достаточно крупный и ранее неизвестный ученым астероид размером примерно в 200 метров, сблизившийся с нашей планетой на расстояние в 15,8 миллиона километров.

Ламзин отметил, что он не стал бы выделять этот астероид среди прочих, "но 200 метров – если бы он попал в какой-нибудь город, была бы катастрофа серьезная". "Челябинский метеорит был примерно десять метров, соответственно, он восемь тысяч раз тяжелее", — сказал эксперт.

Он уточнил, что сейчас открыто около миллиона астероидов, находящихся примерно между орбитами Марса и Юпитера. Некоторые из них сталкиваются, что приводит к "выбиванию" из пояса астероидов и попаданию в область между орбитой Земли и Солнцем.

По словам Ламзина, астероид, пролетевший на дистанции от нашей планеты, равной 41 расстоянию от Земли до Луны, представлял такую же опасность, как "неаккуратный водитель на Дворцовой площади Санкт-Петербурга был бы опасен для жителей Москвы, гуляющих по Тверской".