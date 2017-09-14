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РИА Наука
РИА Наука

Биолог впервые точно измерил силу электрошока угрей

19:1614.09.2017
(обновлено: 19:17 14.09.2017)
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаТак художник представил то, как угорь бил руку ученого токомТак художник представил то, как угорь бил руку ученого током
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Американский биолог поставил необычный эксперимент на своей собственной руке, измерив силу тока, который вырабатывает электрический угорь, атакующий человека, и рассказал о полученных ощущениях и замерах в статье в журнале Current Biology.

"Подобный опыт стал для меня хорошим уроком и демонстрацией того, как хорошо угри могут отпугивать хищников. В самом упрощенном виде угря можно представить как батарейку с жабрами, живущую в воде, и мне хотелось узнать, насколько мощной она является и как сильно на ее работу влияет сопротивление воды. Все, что мне оставалось сделать, это "пожертвовать" своей рукой, чего я не делал в ходе прошлых опытов", — заявил Кеннет Катания (Kenneth Catania) из университета Вандербильта в Нэшвилле (США).

Прыжки угря из воды. Кадры видеосъемки ученых
© Фото : Ken Catania
Ученые: угри выпрыгивают из воды, чтобы бить жертв электрошоком

Знаменитый немецкий натуралист Александр фон Гумбольдт в марте 1800 года путешествовал по Южной и Центральной Америке, изучая флору и фауну Нового Света. В ходе одной из таких поездок он нанял местных проводников-индейцев и купил несколько лошадей по их просьбе. Индейцы предложили прусскому ученому поймать нескольких электрических угрей, устройство чьего тела сильно интересовало его, используя крайне необычную методику ловли.

По словам Гумбольдта, проводники использовали для этого лошадей – они завели скакунов в воды болота, где водились угри, и после этого началось необычное шоу: рыба начала выпрыгивать из воды и пыталась прикрепиться к телу парнокопытных и ударить их током, чем пользовались индейцы для поимки угрей.

Как рассказывает Катания, большинство ученых считало эту историю небылицей, однако в прошлом году ему удалось случайно подтвердить, что угри действительно выпрыгивают из воды и делают это для того, чтобы нанести максимально болезненный удар током.

Кристофер Ли в фильме Звездные войны
© Фото : Lucasfilm
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Все эти опыты биолог проводил, используя "муляж" морды крокодила, который он собрал из кусков проволоки и светодиодов. Это не позволяло ему оценить силу удара током и понять, какие ощущения может вызвать подобный электрошок, так как металлический каркас этого "прибора" обладал совершенно иным сопротивлением и прочими электрическими свойствами, нежели кожа и ткани тела человека.

Катания ликвидировал этот недостаток, создав специальный аквариум, позволявший ему измерять силу тока, напряжение и другие свойства электрошока угрей, погружая свою собственную руку в аквариум. Для этих опытов ученый использовал относительно небольшого и молодого угря, способного генерировать болезненные, но не опасные для здоровья удары током.

Как показали эти необычные эксперименты, низкое сопротивление тела позволяет даже небольшим угрям вырабатывать достаточно чувствительные удары током, чье напряжение составляет около 127 вольт, а сила тока – около 50 миллиампер. Подобные значения почти на порядок превышают болевой порог человека и максимальные значения и того, и другого параметра, разрешенные в опытах по проверке болевых ощущений.

Эксперимент авторов статьи
© Фото : Caspar et al. / Current Biology 2016
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Взрослые и более крупные угри, как отмечает Катания, должны вырабатывать более мощные импульсы, обладающие напряжением в примерно 500 вольт и силой тока в 0,25 ампер. По словам биолога, такой удар будет эквивалентен тому, если бы по человеку одновременно выстрелили сразу из десяти электрошокеров. Все это может объяснять то, почему жители Амазонии и других регионов Америки, где живут эти рыбы, очень боятся их и никогда не выходят на рыбалку без страховки со стороны других рыбаков.

 

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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robert.shmadtke
Лошади - не относятся к парнокопытным.
19:20
14.09.2017
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