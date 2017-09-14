Ракеты Ariane 6 запустят 4 спутника для навигационной системы Galileo

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Корпорация Arianespace заключила первый контракт для ракет Ariane 6 на запуск четырех спутников для европейской навигационной спутниковой системы Galileo, сообщает французская компания.

Контракт подписали директор Arianespace Стефан Исраэль и директор по навигации в Европейском космическом агентстве (ESA) Поль Верхоеф.

По данным компании, две ракеты Ariane 6 конфигурации Ariane 62 запустят четыре новых спутника Galileo с космодрома Куру во Французской Гвиане в конце 2020 – середине 2021 года. Согласно контракту, при необходимости также возможно использование ракеты-носителя "Союз" для запуска спутников с космодрома Куру.

Сообщается, что каждая ракета запустит на средневысотную околоземную орбиту на уровне 23 222 километра по два спутника, каждый весом около 750 килограмм.

Глобальная система спутникового позиционирования Galileo — европейский аналог американского GPS и российского ГЛОНАСС. На данный момент на орбите находятся 18 спутников Galileo. Запуск еще двух спутников запланирован на 12 декабря 2017 года и на следующее лето.

Как сообщает компания Arianespace, первый запуск ракет-носителей нового поколения Ariane 6 запланирован на 2020 год. Существует две конфигурации ракет — Ariane 62 и Ariane 64.