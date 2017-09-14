Российские исследовательские организации получат статус научного центра

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект, расширяющий процедуру присвоения российским исследовательским организациям статуса государственного научного центра (ГНЦ), теперь к таким центрам предлагается относить институты, занимающие лидирующие позиции в своих областях.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике" в части совершенствования деятельности государственных научных центров Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в списке принятых решений.

Отмечается, что законопроектом предлагается дополнить федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике" новой статьёй, которая позволит привести нормативную базу, регулирующую деятельность государственных научных центров, в соответствие с современными условиями и потребностями развития научно-технологического комплекса.

Предлагается, в частности, определить, что статус государственного научного центра может присваиваться научной организации, которая по итогам оценки и мониторинга результативности её деятельности отнесена к категории лидеров отрасли в России. Статус и порядок присвоения определяется правительством России по представлению федерального органа исполнительной власти или государственной корпорации, согласованному с учредителем научной организации.

Законопроект рассмотрен и одобрен 31 июля 2017 года на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.