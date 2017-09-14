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РИА Наука

Экологи: жуки-диверсанты из Китая почти полностью уничтожили тополя в США

15:5414.09.2017
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© РИА Новости / А. СоломоновПерейти в фотобанкЗаповедник Аскания-Нова. Стадо антилопЗаповедник Аскания-Нова. Стадо антилоп
© РИА Новости / А. Соломонов
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Международный союз охраны природы (IUCN) опубликовал новую версию Красной книги, в которую на этот раз попали пять из шести видов американских тополей, почти полностью уничтоженные жуками-"диверсантами" из КНР и России, а многие виды африканских антилоп стали исчезающими  из-за браконьерства и роста населения Африки.

"Тополя являются центральной частью растительных экосистем в США и они стали очень популярными декоративными растениями – улицы и сады многих городов сегодня украшают миллионы этих деревьев. Свыше 80% тополей может исчезнуть в ближайшее время, и сегодня мы активно пытаемся понять, как можно затормозить их исчезновение", — заявил Мёрфи Уэствуд (Murphy Westwood), один из ботанических специалистов IUCN.

Изумрудные златки в лаборатории
© Фото : Mark Philbrick, BYU Photo
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Так называемые изумрудные златки (Agrilus planipennis) широко распространены на востоке России и Китая, где эти насекомые поражают старые и больные ясени, не вызывая серьезных проблем для здоровых деревьев и других видов растительности. Пока невыясненным образом они проникли на территорию Северной Америки в 2002 году, и с тех пор они стремительно распространяются по ясеневым лесам в Канаде и США, буквально выкашивая их через 10 лет после появления первых особей златок в тех или иных лесных массивах.

Из-за этих жуков, пять из шести самых распространенных видов тополей Северной Америки попали в новую версию Красной книги в качестве видов, которые находятся сегодня в критическом состоянии. Еще один вид тополей попал в категорию видов, выживание которых находится под угрозой.

Общая численность тополей на данный момент составляет около девяти миллиардов деревьев, большая часть которых может исчезнуть в ближайшие 10 лет в результате дальнейшего распространения жуков-"диверсантов". Это не только приведет к масштабным перестройкам экосистем, но и лишит экономику США и Канады источника древесины для мебели, бейсбольных бит клюшек и теннисных ракеток.

Помимо тополей, вымирание сегодня угрожает и другой распространенной группе живых существ – африканским антилопам. За последние 15 лет, как констатируют составители Красной книги, численность большинства самых распространенных видов этих млекопитающих резко сократилась, упав в некоторых случаях на 50-55%.

Мюнхикский лесной крапивник, птица из Красной книги, может исчезнуть в ближайшие годы
© Фото : Natalia Ocampo-Peñuela
Экологи: сотни видов тропических птиц могут исчезнуть в ближайшие годы

Благодаря этому сразу несколько антилоп было переведено из категории животных, которым не угрожает опасность, в число видов, находящихся под угрозой вымирания. В их число попали западная канна (Tragelaphus derbianus), самая крупная антилопа Земли, а также горный болотный козел (Redunca fulvorufula), газель Хойглина (Eudorcas tilonura), водяной козел личи (Kobus leche) и антилопа-косуля (Pelea capreolus), живой символ спортивной одежды и обуви Reebok.

Причины сокращения в численности, как отмечают экологи, в принципе являются общими для всех этих антилоп – браконьерство, порожденное политической нестабильностью в Южной и Центральной Африке, а также конкуренция за жизненное пространство и ресурсы с домашним скотом.

Некоторые другие животные уже вымерли – как констатирует Книга, уникальные летучие мыши Pipistrellus murrayi, жившие на острове Рождества, полностью исчезли с лица Земли. Причина их вымирания пока не ясна, но ученые предполагают, что их уничтожили инвазивные виды муравьев, питавшиеся теми же насекомыми, которых поедали эти рукокрылые млекопитающие. Это третий вид животных с этого острова, исчезнувших за последний век.

Исчезающий вид горилл в Национальном парке в Уганде
© REUTERS / Thomas Mukoya
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Единственным светлым пятном в новой версии Красной книги стали снежные барсы (Panthera uncia) — численность этих горных кошек несколько выросла за последние 15 лет, что позволило экологам перевести их из числа животных, которым угрожает вымирание, в перечень уязвимых видов.

На текущий момент в Красной книге содержится примерно 87 тысяч видов животных и растений, примерно 25 тысячам которых сегодня угрожает вымирание. За время составления книги около 860 видов флоры и фауны полностью исчезли с лица Земли, еще 68 видов присутствует только в зоопарках и питомниках растений, и около пяти тысяч находится в критическом состоянии.

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