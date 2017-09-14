МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Ночью мимо Земли пролетел достаточно крупный и ранее неизвестный ученым астероид размером примерно в 200 метров, сблизившийся с нашей планетой на расстояние в 15,8 миллиона километров, сообщает Центр малых планет Международного астрономического союза.

Данное небесное тело было открыто обсерваторией ATLAS на горе Мауна-Лоа в минувший понедельник, чьи сотрудники присвоили ему имя 2017 RU1. По текущим оценкам ученых, его диаметр составляет от 62 до 200 метров, что делает его одним из достаточно крупных объектов, регулярно посещающих окрестности Земли.

В ночь со среды на четверг он сблизился с Землей на максимальное расстояние, соответствующее 41 дистанции между Луной и нашей планетой, или 15,8 миллиона километров. Самая далекая точка его орбиты находится у внутренней границы главного пояса астероидов за орбитой Марса, на расстоянии примерно в два раза большем, чем дистанция между Солнцем и Землей.

Этой точки, как показывают текущие расчеты ученых, он достигнет 3 октября этого года, после чего он начнет обратное путешествие в сторону Земли. Данный астероид, как подчеркивают астрономы, не представляет угрозы для человечества и вероятность его столкновения с планетой фактически равна нулю.