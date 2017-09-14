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РИА Наука
РИА Наука

Российские ученые создали материал для сверхмощных электросетей

08:0014.09.2017
031320
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВысоковольтные электролинии вдоль трассы Симферополь-Севастополь в окрестностях ИнкерманаВысоковольтные электролинии вдоль трассы Симферополь-Севастополь в окрестностях Инкермана
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Ученые из Сибирского федерального университета и Федерального исследовательского центра Красноярского научного центра СО РАН синтезировали наночастицы оксида меди, которые могут стать основой сверхпроводящих материалов при комнатной температуре. Статья, посвященная исследованию магнитных свойств данных частиц, опубликована в сентябрьском номере Journal of Superconductivity and Novel Magnetism.

Так художник представляет себе работу мемристора, созданного на основе нового материала из эпитаксиальных пленок
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Российские ученые испытали новый материал для нейрокомпьютеров

Одна из важнейших характеристик материала, используемого для электросетей, — его способность проводить электрический ток. Каждый материал обладает сопротивлением — свойством рассеивать, а следовательно, и замедлять электроны, направленное движение которых  называется током. Однако еще в 1911 году был открыт сверхпроводник — материал, который демонстрировал нулевое сопротивление при понижении температуры до 4 К. Ученые продолжили поиски и нашли немало подобных материалов. Но их практическое применение было невозможным из-за необходимости поддерживать низкую температуру (от —273,14 °C до —253,15 °C).

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаДвижение электронов в атомарной решетке проводника и сверхпроводника
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Движение электронов в атомарной решетке проводника и сверхпроводника

Прорывом в области сверхпроводимости стало обнаружение материалов, которые показывали нулевое сопротивление при более высокой температуре от —196 °C. Ученые выяснили, что высокотемпературные (от 0 °C) сверхпроводники могут быть использованы для нового поколения электросетей, потенциально обладающих большей пропускной способностью. Планируется также создание скоростных поездов на магнитной подушке, работающей за счет сверхпроводников.

© AFP 2017 / Itsuo InouyeМаглев &mdash; поезд на магнитной подушке. Цуру, Япония
© AFP 2017 / Itsuo Inouye
Маглев — поезд на магнитной подушке. Цуру, Япония

Три года назад сотрудники Сибирского федерального университета и Федерального исследовательского центра Красноярского научного центра СО РАН синтезировали нанопорошок оксида меди с химической формулой CuO2 для потенциального применения в сверхпроводниках. Для получения нанопорошков (порошков из частиц размером в несколько десятков нанометров) исследователи использовали метод вакуумного плазменно-дугового испарения. Он обеспечивает осаждение тонких пленок в вакууме при помощи плазменного разряда.

© СФУСверхпроводящая керамика, модифицированная нанопорошком оксида меди
© СФУ
Сверхпроводящая керамика, модифицированная нанопорошком оксида меди

В природе существует соединение оксида меди из одного атома кислорода и одного атома меди. Но благодаря внедрению еще одного атома кислорода в соединение, наночастицы из таких молекул приобретают магнитные свойства в определенном диапазоне магнитных полей (более 3 кЭ). Эти свойства характерны для сверхпроводников. Исследователи сообщают, что если удастся объединить частицы порошка в единый материал, скорее всего, он будет работать как сверхпроводник при комнатной температуре и даже выше. А это, в свою очередь, открывает новые перспективы использования.

© СФУУченые СФУ за работой
© СФУ
Ученые СФУ за работой

В США, Японии, Китае и странах Евросоюза активно ведутся фундаментальные и прикладные исследования токонесущих элементов на основе высокотемпературных сверхпроводников. Несмотря на существенный прогресс в их создании, пока научные результаты еще не получили практического применения.

"Нам лишь осталось соединить наночастицы порошка из оксида меди. Это будет означать, что мы получили новый сверхпроводник, который будет работать при комнатной температуре. Вполне реально уменьшить затраты на изготовление материала, повысить надежность и срок службы, создать энергосистемы с качественно новыми характеристиками, приемлемыми для электроэнергетики XXI столетия, — поясняет руководитель Научно-образовательного центра ЮНЕСКО "Новые материалы и технологии" Сибирского федерального университета Анатолий Лепешев. — Необходимо отметить экологическую безупречность сверхпроводникового электрооборудования при меньшей капитальной стоимости в массовом производстве. Увеличение плотности тока, повышение удельной мощности, а также наличие особых, присущих только сверхпроводникам физических свойств создают предпосылки для разработки высокоэффективных видов электротехники".

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