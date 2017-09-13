Российские ученые разработали проекты по подледному освоению недр Арктики

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские ученые разработали проекты по подводному и подледному освоению недр Арктики с помощью роботов в рамках проекта "Айсберг", сообщает Фонд перспективных исследований (ФПИ).

"К настоящему моменту разработаны аванпроекты энергетического, транспортно-монтажного и сервисного, бурового комплексов, а также комплекса сейсморазведки", — говорится в сообщении.

Проект "Айсберг" проводит ФПИ на базе центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин". В его рамках предусматривается создание уникальных роботизированных комплексов, способных обеспечить полностью автономное подводное и подледное освоение месторождений углеводородов в зоне круглогодичного ледового покрова Арктики.

"Разработки в рамках проекта "Айсберг", выполненные по заказу ФПИ, доказали свою востребованность. Продолжение работ запланировано в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации", — уточнили в фонде.

Согласно документу, разработка "указанных прототипов позволит оценить реализуемость мероприятий в части создания пилотных образцов как наиболее востребованных потребителями и определить приоритеты создания других пилотных образцов".

"Реализация предлагаемого комплекса работ обеспечит лидерство Российской Федерации в создании прототипов промышленного оборудования для подводной (подледной) сейсморазведки с использованием автономных необитаемых подводных аппаратов и бурения нефтегазовых скважин роботизированными подводными буровыми комплексами", — уточняется в сообщении.

"Мы с оптимизмом оцениваем дальнейшие перспективы реализации проекта "Айсберг", решающего важные для нашей страны задачи освоения месторождений в акваториях арктических морей с тяжелыми ледовыми условиями", – отметил руководитель проектной группы ФПИ Виктор Литвиненко.

Фонд перспективных исследований и Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" с участием Минобороны, "Газпрома", "Роснефти", "Росатома" и "Объединённой судостроительной компании" с 2013 года проводят проработку возможности создания техники для подледного освоения месторождений углеводородов в зоне круглогодичного ледового покрова в российской Арктике.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.