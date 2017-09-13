Астрономы нашли планету с "титановыми" облаками в атмосфере

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Европейские астрономы открыли крайне необычную экзопланету, в чьей атмосфере висят облака из окиси титана – сильнейшего парникового "газа", способного разогреть ее верхние слои до адски высоких температур, и опубликовали результаты своих наблюдений в журнале Nature.

"Присутствие оксида титана в атмосфере WASP-19b может крайне необычно влиять на то, как разогреты ее разные слои и как движутся потоки воздуха в ней. То, что нам удалось столь детально изучить ее, очень радует нас и говорит о том, что мы можем провести аналогичные наблюдения и для других планет", — заявил Райан Макдональд (Ryan MacDonald) из Кембриджского университета (Великобритания).

"Горячими юпитерами" астрономы называют разогретые газовые гиганты, которые удалены от своих звезд всего на 2,2-75 миллионов километров. В Солнечной системе даже Меркурий подходит к звезде не ближе, чем на 46 миллионов километров, и поэтому в атмосферах таких планет царят действительно адские температуры – в 1000-1300 градусов Кельвина.

Находить такие планеты гораздо легче, чем иные небесные тела, и они составляют большую часть известных науке экзопланет. Открытие "горячих юпитеров" впервые поставило ученых перед фактом, что атмосфера на таких планетах может состоять из крайне экзотических материалов. К примеру, за последние годы были открыты планеты со свинцовыми и стеклянными облаками, а также воздухом, состоящим из испаренных металлов и горных пород, в верхних слоях которого иногда идут дожди из рубинов и сапфиров.

Относительно недавно, как рассказывает Макдональд, ученые открыли несколько "горячих юпитеров", чьи атмосферы были раскалены до еще более высоких температур, превышающих 2,5 тысячи градусов Кельвина, и имели необычную структуру – они были горячее снаружи и холоднее изнутри, подобно стратосфере Земли. Наличие подобного слоя на них заставило ученых предполагать, что атмосферу этих "горячих юпитеров" разогревает какой-то сверхмощный парниковый эффект, который могут порождать два вещества – оксид титана или оксид ванадия.

Макдональд и его коллеги доказали, что это так на самом деле, изучая спектр планеты WASP-19b, открытой четыре года назад в созвездии Паруса у светила, похожего по своим размерам и массе на Солнце. Эта планета совершает один виток вокруг своей звезды всего за 18 часов, что позволяет ученым каждый день наблюдать за тем, как лучи светила проходят через ее атмосферу и взаимодействуют с ее молекулами, унося с собой информацию о ее химическом составе.

Проследив несколько десятков раз за тем, как свет звезды "прошивает" атмосферу WASP-19b, планетологи смогли отделить реальные сигналы от шумов и раскрыть ее химический состав. Оказалось, что этот "горячий юпитер" был крайне экзотической и горячей планетой.

Его атмосфера, как показали замеры ученых, состоит из раскаленных водяных паров, натрия, гелия и водорода, а ее верхние слои покрывают слои углеводородного тумана и "титановых" облаков. Благодаря этому "стратосфера" WASP-19b раскалена до двух тысяч градусов Кельвина, что делает ее одним из самых знойных "горячих юпитеров", известных астрономам.

Подобное открытие, как подчеркивают Макдональд и его коллеги, является важным с той точки зрения, что оно демонстрирует, что ученые могут раскрывать точный химический состав далеких планет, используя наземные телескопы. В свою очередь, запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" позволит проводить аналогичные наблюдения за менее крупными и горячими планетами, более интересными с точки зрения поисков потенциальной родины внеземной жизни, заключают ученые.