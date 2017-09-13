С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 cен — РИА Новости. Проектировщики Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ) "Рубин" разработали проект гражданской транспортной атомной подводной лодки катамаранного типа, сообщил журналистам руководитель проектной группы направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко.

Подводный комплекс для транспортировки, установки и обслуживания подводного оборудования различного назначения позволит обеспечить доставку и подводного оборудования, как для обустройства морских месторождений на акваториях замерзающих морей, так и в любых других районах мирового океана. Кроме того, комплекс позволит обеспечить доставку и работу подводных технических средств для выполнения сервисных и ремонтных работ на подводных объектах нефте- и газодобычи, а также может быть использован для подъема затонувших предметов с морского дна.

"Проект разработан ЦКБ "Рубин" в рамках проекта Фонда перспективных исследований "Айсберг", — сказал Литвиненко в рамках 13-й выставки и конференции RAO/CIS Offshore.

По его словам, этот проект не имеет аналогов в мире. "Аналогов (проекта) нет нигде… Этот комплекс многофункциональный, он может и грузы перевозить, и может ставить сейсморазведочное оборудование", — отметил Литвиненко.

Как сообщил, выступая на круглом столе в рамках выставки и конференции, главный конструктор ЦКБ МТ "Рубин" Евгений Торопов, испытания подводного комплекса проведены в Крыловском научном центре.

"Перед комплексом ставятся задачи доставки оборудования в любую точку Арктики вне зависимости от ледовой обстановки. Анализ использования ледокольного флота в Арктике показал, что для работы по обустройству необходима постоянная работа ледокола, а сегодняшние ледоколы не все могут пройти в высокие широты", — сказал он.

"Мы можем с высокой уверенностью сказать, что такой носитель может быть создан. Его стоимость будет на 40% ниже стоимости аналогичной по водоизмещению военной атомной подводной лодки и может быть построена на существующих мощностях "Севмашпредприятия", — сказал Торопов.

Фонд перспективных исследований и Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" с участием Минобороны, "Газпрома", "Роснефти", "Росатома" и "Объединённой судостроительной компании" с 2013 года проводят проработку возможности создания техники для подледного освоения месторождений углеводородов в зоне круглогодичного ледового покрова в российской Арктике.