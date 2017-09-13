Ученые выяснили, почему большая часть онлайн-троллей является мужчинами

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Почти все тролли в глобальной сети являются мужчинами по той причине, что "сильный пол" значительно больше склонен к нарциссизму и получает больше удовольствия от привлечения внимания других людей, заявляют британские психологи в статье, опубликованной в журнале Computers in Human Behaviour.

"За последние годы было опубликовано несколько десятков исследований, посвященных тому, почему люди начинают троллить в социальных сетях. С другой стороны, мало кого интересовало то, есть ли различия между мужчинами и женщинами в этом отношении, и почему мужчины гораздо чаще участвуют в подобных "развлечениях", — пишут Нелли Ференчи (Nelli Ferenczi) из университета Лондона (Великобритания) и ее коллеги.

Массовое распространение компьютеров и появление всемирной глобальной сети породило особую субкультуру людей, вступающих в дискуссии и диалоги с другими пользователями не для налаживания личных контактов или поиска новой информации, а для того, чтобы вывести их из себя и получить от этого удовольствие.

Достаточно быстро таких людей начали называть "троллями" из-за того, что они ведут себя как рыбаки-тральщики, закидывающие сеть или крючок с наживкой на дно и постепенно вытягивающие их на поверхность в надежде поймать или приманить рыбу. В последние годы феномен троллинга вышел далеко за пределы виртуального мира и теперь троллей изучают ученые, а многие чиновники и активисты ищут способы запретить их.

Как среди самих троллей, так и среди их противников, как рассказывает Ференчи, существует своеобразная байка о том, что "все пользователи сети являются мужчинами, часть из которых притворяется женщинами". В целом, этот стереотип является корректным – подавляющее большинство троллей, как показывают наблюдения за ними, относится к числу молодых людей в возрасте от 20 до 40 лет.

Этот факт заинтересовал британских психологов и они попытались выяснить, почему "троллинг" не интересует девушек и молодых женщин, проведя серию опросов среди нескольких сотен пользователей Facebook и других социальных сетей, часть из которых была троллями.

Ученые интересовались у мужчин и женщин тем, как они зарегистрировались в социальной сети, для чего они ее используют, считают ли они себя более интересной и важной персоной, чем их виртуальные "друзья", и насколько важны для них отношения с этими людьми.

Как оказалось, тролли в социальных сетях действительно почти всегда были мужчинами – представители сильного пола, по их собственному признанию, гораздо чаще использовали Facebook в "антисоциальных" целях, тогда как женщины регистрировались в сети в основном для установления новых контактов и поддержания старых социальных связей.

Причиной этого, как считают британские психологи, является то, что мужчины оказались более склонными к нарциссизму, чем женщины. В среднем, их собственная личность значила для них гораздо больше, чем окружающие люди, и они намного чаще стремились заполучить внимание других людей, чем представительницы слабого пола.

Подобные закономерности, как считают ученые, можно использовать для того, чтобы снизить количество троллей в социальных сетях, помогая сетевым "нарциссам" понять, что их поведение может задевать чувства других людей. Кроме того, это открытие может помочь создателям социальных сетей поменять их архитектуру таким образом, чтобы они толкали людей на конструктивное общение, а не на выпячивание своего "эго".