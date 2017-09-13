Ученые создали вакцину от "болезни джихадистов", съедающей тело заживо

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Бразильские и американские биологи заявляют о создании первых прототипов вакцины от лейшманиоза – паразитической болезни, в буквальном смысле съедающей тело заживо, эпидемия которой недавно началась в Сирии на территориях, подконтрольных экстремистам, говорится в статье, опубликованной в журнале ACS Central Science.

"Если эту болезнь не лечить, то паразит убьет человека примерно через 20-40 дней после попадания в кровь. Некоторые лекарства могут уничтожать часть паразитов, но ни одно из них не может гарантированно уничтожить все клетки лейшманий, что может привести к повторной вспышке болезни, подобно недолеченной малярии", — рассказывает Александр Маркес (Alexandre Marques) из Федерального университета Минас-Жерайс в Белу-Оризонти (Бразилия).

В апреле прошлого года в мировых СМИ начали распространяться сообщения о таинственной "болезни джихадистов", распространяющейся среди жителей тех частей Сирии, которые были оккупированы силами ИГ*. Эта болезнь, по свидетельствам очевидцев, в буквальном смысле заставляла зараженного ей человека гнить заживо, причем этот процесс начинался с лица.

У медиков есть два предположения насчет того, чем может вызваться эта эпидемия – ее возбудителями являются стрептококки из группы А, вызывающие некротизирующий фасциит, и одноклеточные паразиты-лейшмании, распространяющиеся мушками и комарами. Причиной их распространения, как считают ученые, является то, что боевики ИГ оставляют тела своих жертв гнить прямо на улице, что способствует размножению мушек и микробов.

И та и другая болезнь приводят к примерно одинаковым результатам и одинаково смертельны для их носителей, что побуждает медиков искать возможности для защиты населения Ближнего Востока от этой инфекции и сдерживания ее дальнейшего распространения по Земле.

Маркес и его коллеги создали первый прототип вакцины от лейшманиоза, способной полностью защитить человека от подобной участи, изучив структуру клеточных стенок паразита и обнаружив в ней слабое место.

Как отмечают ученые, сделать это очень сложно, так как эти одноклеточные существа устроены гораздо сложнее, чем вирусы и микробы, и они живут в особых условиях внутри хоботков мушек и в иммунных клетках человека, которые особенно сложно воспроизвести.

Лейшмании, как и многие другие внутриклеточные паразиты, обладают особой системой химической "маскировки", которая делает их невидимыми для иммунной системы и помогает им проникать внутрь клеток человека и других млекопитающих. Ученые проанализировали то, как работает эта система, и создали ее синтетические аналоги, которые иммунная система может "проглотить" и изучить без вреда для себя.

Чтобы иммунитет мог видеть эти "муляжи" лейшманий, ученые поместили их внутрь особых вирусов, не способных размножаться, но хорошо заметных для иммунных клеток. Как показали опыты на животных, введение этой вакцины в организм мышей полностью защитило их от заражения разными штаммами лейшманиаза, что открывает дорогу для начала пред клинических и клинических испытаний этого лекарства от "болезни джихадистов".

*Террористическая организация, запрещенная в России