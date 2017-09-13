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РИА Наука
РИА Наука

Ученые раскрыли секрет появления токсичных водорослей в озерах Америки

14:1113.09.2017
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© Фото : NASA Earth Observatory images by Joshua Stevens, using Landsat data from the U.S. Geological SurveyЦветение водорослей в американском озере ЭриЦветение водорослей в американском озере Эри
© Фото : NASA Earth Observatory images by Joshua Stevens, using Landsat data from the U.S. Geological Survey

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Воды озера Эри и других Великих озер Америки почти каждый год покрываются водорослями и становятся ядовитыми для людей из-за изменений в круговороте фосфора, спровоцированных сельским хозяйством, говорится в статье, опубликованной в издании Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.

"Фосфорные удобрения сегодня являются гарантией того, что человечество может обеспечить себя тем объемом пищи, который необходим нам для выживания. С другой стороны, мы почти ничего не знаем о том, как долго этот фосфор остается в озерах, после того, как его туда "смывает" дождями с полей", — рассказывает Джейсон Венкитесваран (Jason Venkiteswaran) из университета Уилфрида Лорье в Ватерлоо (Канада). 

“Кровавый” прилив у берегов Калифорнии
© Фото : Kai Schumann / NOAA
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Цветение воды вызывают бурые или сине-зеленые водоросли, обитающие как в пресных озерах и водохранилищах, так и в морской воде. При взрывном росте количества цианобактерий и бурых водорослей в воде возникают обширные пятна, которые могут представлять угрозу для здоровья людей и животных из-за токсинов, которые водоросли выделяют в воду, расчищая себе "жизненное пространство".

Считается, что изменение климата и, в частности, рост температуры воды, будет способствовать учащению случаев цветения водорослей и увеличению размеров пятен, однако все климатические последствия от их появления пока неизвестны.

Венкитесваран и его коллеги открыли еще один главный фактор, управляющий цветением планктона и тем, как долго они будут отравлять пресноводные и морские водоемы Земли, пытаясь понять, что заставляет озеро Эри и многие другие Великие озера Северной Америки покрываться гигантскими пятнами водорослей почти каждый год.

Цветение водорослей в американском озере Эри
© Фото : NASA Earth Observatory images by Joshua Stevens, using Landsat data from the U.S. Geological Survey
Опасное цветение водорослей в американском озере Эри увидел спутник

Как объясняют ученые, главным ограничителем роста водорослей в умеренных и тропических широтах обычно являются не температура воды или число солнечных дней, а то, как много азота и фосфора содержится в воде озера, реки или океана. Если одного нутриента много, а другого мало, то водоросли начнут бороться друг с другом за "дефицитный" ресурс, выделяя токсины.

Главным источником "лишнего" фосфора и азота является человек, использующий огромное количество соединений этих веществ для удобрения полей. Значительная часть этих нутриентов не остается в воде, а оседает на дне озер и рек, и ученых давно интересовало то, остаются ли они там навсегда или же постепенно просачиваются в воду.

Изучив образцы воды и почвы со дна примерно 70 разных озер на территории Канады, авторы статьи обнаружили, что "утечки" фосфора происходят практически повсеместно, и что этот процесс может идти как очень быстро, так и очень медленно. К примеру, фосфор быстро исчезает из мелких степных озер на севере и востоке континента, и очень медленно – из Великих озер. 

Цветущий планктон, заполнивший Тихий океан кислотой зомби
© Фото : NASA's Earth Observatory
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Это может объяснять то, почему все меры, защищающие озера и реки от попадания туда стоков с полей, пока почти не влияют на цветение водорослей в озере Эри и его "кузенах" – на их дне скопилось огромное количество фосфора, который будет медленно выделяться в их воды на протяжении последующих десятилетий. Это заметно осложнит борьбу с отравлением вод озер в будущем, заключают ученые.

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