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РИА Наука
РИА Наука

"Зомби-паразит" кошек может вызывать рак и болезни мозга у человека

12:3913.09.2017
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© AFP 2017 / Yasser Al-ZayyatКоты наблюдают за мышью в КувейтеКоты наблюдают за мышью в Кувейте
© AFP 2017 / Yasser Al-Zayyat

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Заражение человека токсоплазмой, паразитом кошек, превращающих мышей в "зомби", оказалось связано с повышенной вероятностью развития эпилепсии, болезней Альцгеймера и Паркинсона и некоторых видов рака мозга, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Мы предполагаем, что развитие этих болезней затрагивает множество разных факторов. Одним из них является сам паразит и те гены, которые он активирует в зараженном мозге, защищая себя от внимания иммунной системы. Другими факторами риска могут выступать беременность, стресс, иные инфекции и плохая микрофлора. Если часть этих факторов совпадает, то может возникнуть одна из болезней мозга", — рассказывает Рима Маклауд (Rima McLeod) из университета Чикаго (США).

Мышь, вылеченная от токсоплазмоза, не потеряла своего бесстрашия перед запахом и видом кошек
© Фото : Wendy Ingram, Adrienne Greene
Ученые выяснили, как "зомби"-паразит кошек управляет мозгом человека

Токсоплазма (Toxoplasma gondii) — внутриклеточный паразит, обычно обитающий в кишечнике домашних кошек. На сегодняшний день, по оценкам американской CDC, свыше 60 миллионов жителей США заражены токсоплазмой. Широкая распространенность этого патогена среди питомцев и их хозяев заставила ученых обратить на него внимание в последние годы.

Оказалось, что токсоплазма способна менять поведение хозяина, вызывая необратимые изменения в работе мозга. Они делают мышей и шимпанзе "бесстрашными" при виде и запахе кошек и леопардов, а людей — склонными к суициду и нерациональным поступкам, а также необъяснимым приступам ярости. Кроме того, попадание токсоплазмы в организм беременной женщины может вызвать серьезнейшие дефекты в развитии плода и привести к выкидышу.

Маклауд и ее коллеги выяснили, что попадание токсоплазмы в мозг человека, раньше считавшейся относительно безобидным паразитом, может привести к развитию очень серьезных проблем. Для этого ученые изучили то, какие изменения в работе мозга вызывает Toxoplasma gondii, и проанализировали, как часто возможные последствия этих изменений встречаются среди здоровых и зараженных людей.

Кот наблюдает за мышью
© AP Photo / dpa Julian Stratenschulte
Биологи нашли средство защиты человека от "зомби-паразита" кошек

В этом им помогло то, что университет Чикаго на протяжении почти 40 лет следил за жизнью примерно трех сотен семей, члены которых были заражены токсоплазмозом. Это позволило ученым понять, как паразит может влиять на развитие проблем со здоровьем, связанных с работой мозга.

Как показали эти наблюдения, токсоплазма, проникая в мозг, меняет работу нескольких десятков генов, подавляя часть из них и усиливая работу других участков ДНК. Почти все эти гены или управляют работой врожденной иммунной системы, или дирижируют различными процессами, связанными с ростом стволовых клеток и новых тканей. Кошачий паразит подавляет работу первой группы генов, что помогает ему выживать, и стимулирует работу второго набора, обеспечивая себя пищей.

И то, и другое не проходит бесследно для зараженного человека, так как ослабление иммунитета делает его более предрасположенным к развитию рака и нейродегенеративных болезней, связанных со сбоями в работе иммунной системы. Чрезмерно сильные изменения в работе других генов могут менять то, как много различных сигнальных молекул вырабатывает мозг, в результате чего может развиваться эпилепсия, шизофрения и другие нарушения психики.

Мышь, вылеченная от токсоплазмоза, не потеряла своего бесстрашия перед запахом и видом кошек
© Фото : Wendy Ingram, Adrienne Greene
Ученые: токсоплазмоз вызывает необратимые изменения в работе мозга

Что самое интересное, ученые нашли следы тех же самых изменений в работе обонятельных рецепторов человека, которые заставляют обезьян и мышей не бояться запаха кошек. Как это влияет на поведение людей, биологи пока не знают, но планируют выяснить в ходе дальнейших экспериментов с токсоплазмой.

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