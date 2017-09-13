Ученые из Британии вылечили диабет второго типа при помощи "голодовки"

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Диабет второго типа не является необратимой болезнью, бесповоротно меняющей работу организма человека – ее ход можно обратить вспять при помощи низкокалорийной диеты, заявил известный британский диабетолог Рой Тейлор на конференции Европейского общества изучения диабета в Лиссабоне.

"Хорошая новость для диабетиков заключается в том, что даже если у вас был диабет на протяжении 10 лет, то все его симптомы можно ликвидировать, убрав небольшое количество жира из поджелудочной железы. Плохая новость заключается в том, что пока это можно сделать лишь путем резкого сброса веса", — заявил ученый.

По статистике ВОЗ, в мире насчитывается 347 миллионов больных сахарным диабетом, причем примерно каждые 9 из 10 диабетиков страдают от диабета второго типа, возникающего в результате роста невосприимчивости организма к инсулину. 80% больных диабетом проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. К 2030 году диабет станет седьмой причиной смерти во всем мире.

Два года назад Тейлор и его коллеги обнаружили, экспериментируя на мышах, что причиной развития диабета второго типа является ожирение поджелудочной железы и печени. Удаление всего грамма жира из этих органов, как показали опыты ученых, полностью ликвидировало все симптомы болезни, в том числе и заставило остальные клетки тела "нормально" воспринимать молекулы инсулина.

"Наши опыты показали, что появление жира внутри поджелудочной переводит ее клетки, отвечающие за производство инсулина, в своеобразный "режим выживания", при попадании в который они перестают вырабатывать гормон и просто пытаются не умереть. Удаление жира восстанавливает их работу. Теперь у нас есть объяснение того, почему некоторым людям удавалось в прошлом избавиться от диабета второго типа", — продолжает Тейлор.

Это открытие воодушевило ученых и они проверили, работает ли подобный прием и для человека, собрав группу из нескольких десятков человек, страдающих от диабета второго типа, и посадили их на специальную диету, способствующую удалению жира из печени и поджелудочной железы.

Эта диета, как отметил диабетолог, очень понравилась его подопечным, так как она позволила им перестать постоянно ощущать голод и усталость, и при этом избавиться от болезни. Сейчас все участники опытов перешли на другую диету, которая помогает им поддерживать низкий уровень жира в печени и поджелудочной.

Сейчас Тейлор и его коллеги проводят новые клинические испытания, более масштабные и продолжительные, успешное завершение которых позволит ввести подобную методику лечения диабета "голодовкой" в клиническую практику.