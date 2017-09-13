Экипаж корабля "Союз МС-06" перешел на борт МКС

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 13 сен — РИА Новости. Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-06", запущенного с Байконура, после проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и Международной космической станцией (МКС) открыл переходной люк и перешел на борт МКС, сообщил РИА Новости представитель российского Центра управления полетами (ЦУП).

"Люки открыты в 08.08 мск, космонавты перешли на борт МКС", — сказал он.

На станцию прибыли российский космонавт Александр Мисуркин и американские астронавты Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба. На МКС их встретили космонавт "Роскосмоса" Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндольф Брезник и Астонавт Европейского космического агентства (ЕSA) итальянец Паоло Несполи.

Корабль был запущен со стартовой площадки "Гагаринский старт" космодрома Байконур в Казахстане в 00.17 мск 13 сентября. Вновь прибывший экипаж будет оставаться на станции 167 суток. За это время космонавты и астронавты проведут более 40 экспериментов.