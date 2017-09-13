Корабль "Союз МС-06" с новым экипажем пристыковался к МКС

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 13 сен — РИА Новости. Пилотируемый корабль "Союз МС-06" с новым экипажем пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщила госкорпорация "Роскосмос".

"Пилотируемый корабль "Союз МС-06" успешно пристыковался к Международной космической станции", — говорится в сообщении Роскосмоса в микроблоге в Twitter.

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Новый экипаж проведет более 40 экспериментов в области космической биологии и биотехнологий, физико-химических процессов и других.

Ранее "Роскосмос" сообщил, что начиная с апреля 2017 года до введения в состав российского сегмента станции нового многоцелевого лабораторного модуля "Наука", российский экипаж МКС будет сокращен с трех до двух человек. Такое решение принято для повышения эффективности работы российского сегмента МКС с учетом предложений головной организации по пилотируемым космическим комплексам "РКК "Энергия".