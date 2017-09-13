Ученые доказали связь между голоданием и ростом волос

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Ученые из Бразилии доказали, что голодание вызывает интенсивный рост волос. Соответствующее исследование, краткое описание которого приводит портал EurekAlert, опубликовано в журнале Cell Reports.
Ученые полагают, что такие серьезные изменения являются результатом адаптации мышей к новому режиму питания. Грызуны стали терять меньше тепла на поддержание постоянной температуры тела, что привело к росту волосяного покрова.
Бразильские специалисты утверждают, что получение выводы справедливы и для человека.