"Союз МС-06" с новым экипажем МКС отделился от ракеты-носителя

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 13 сен — РИА Новости. Пилотируемый корабль "Союз МС-06" с новым экипажем МКС отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ", передаёт корреспондент РИА Новости с первой "Гагаринской" стартовой площадки.

"Состоялось отделение пилотируемого космического корабля", — объявил комментатор пуска на космодроме Байконур.

На борту "Союза" — экипаж МКС-53/54 в составе Александра Мисуркина (командир корабля, Роскосмос) и астронавтов Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба (бортинженеры, NASA). Стыковка с МКС намечена в 05.57 мск в автоматическом режиме.