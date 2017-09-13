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РИА Наука
РИА Наука

Генетики раскрыли секреты выживания якутов и нганасанов

01:0013.09.2017
(обновлено: 01:41 13.09.2017)
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© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкОдин из последних нганасанских шаманов Дельсюмяку КостеркинОдин из последних нганасанских шаманов Дельсюмяку Костеркин
© РИА Новости / Игорь Михалев
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Генетики из России и США расшифровали ДНК якутов и нганасанов и открыли необычные версии генов, позволяющих этим народам Севера выживать в условиях постоянного холода, полярной ночи и диеты, состоящей почти полностью из жиров, говорится в статье, опубликованной в журнале Molecular Biology and Evolution.

"Анализ наших данных помог нам выделить семь генов, связанных с жизнью на севере Сибири. Три из них связаны с диетой, в особенности с метаболизмом жиров, что говорит о том, что якуты, нганасаны и другие народы севера адаптировались к диете, богатой животными жирами. Вдобавок, все они играют важную роль в производстве энергии, в метаболизме белков и в работе клеточных мембран", — рассказывает Райан Гутенкунст (Ryan Gutenkunst) из университета Аризоны (США).

Эскимосская семья
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Микробы эскимосов не выдали ученым секрет супермясной диеты своих носителей

Эскимосы, чукчи и многие другие северные народности, а также жители Тибета представляют огромный интерес для генетиков, так как они приспособились к жизни в экстремальных условиях, где люди из более южных стран обычно не выживают. К примеру, генетические исследования тибетцев помогли ученым выделить гены, которые жители этого нагорья унаследовали от древних людей-"денисовцев" и которые помогли им приспособиться к недостатку кислорода в горах.

Проблема, как рассказывает Гутенкунст, заключается в том, что "чистые" популяции представителей этих северных и горных народов сегодня почти полностью исчезли, что мешает поиску подобных участков ДНК и изучению того, как они могли помогать их предкам выживать в суровых условиях гор и севера. К примеру, на текущий момент в России проживает меньше тысячи нганасан и около 480 тысяч якутов.

Для решения этой проблемы Гутенкунст и его коллеги объединили свои усилия с российским Институтом цитологии и генетики СО РАН в Новосибирске, чьи специалисты помогли американским генетикам получить пробы ДНК якутов и нгасан, расшифровать и проанализировать их. В общей сложности ученые проанализировали свыше 500 тысяч "точечных" мутаций в их ДНК в попытке найти "сибирские" гены.

Семья гренландских инуитов. Архивное фото
© AP Photo / Brennan Linsley
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Этот анализ, по словам ученых, указал на то, что якуты и нганасаны, несмотря на кардинальные различия в образе жизни – первые являются кочевниками-скотоводами, вторые – охотниками-собирателями – являются близкими родственниками. Их предки разделились примерно 13 тысяч лет назад, и впоследствии они почти не поддерживали контакты друг с другом.

Эта дата, как считают ученые, не была случайной – в это время ледники начали отступать в последний раз, что позволило народам крайнего Севера расширить ареалы обитания и начать жить на территориях, освобожденных ото льда. И якуты, и нганасаны впоследствии пережили резкие сокращения в численности, что указывает на крайне суровые условия в Сибири того времени и непростую историю приспособления к ним.

Мясо и вино
© Фото : Fotolia/ photocrew
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Эта "борьба с природой", как отмечают ученые, привела к появлению целого набора генов, позволяющих якутам и нганасанам питаться почти исключительно мясной и жирной диетой и не испытывать серьезных проблем со здоровьем. Наличие этих мутаций в их ДНК, как считают ученые, говорит о том, что оба народа были изначально охотниками-собирателями, и только потом якуты смогли приручить оленей, вывести северные породы коров и стать кочевыми скотоводами.

Данные мутации, помогающие якутам и нганасанам поддерживать низкий уровень холестерина и жиров в их крови и не погибать от переохлаждения, могут помочь ученым раскрыть корни болезней, связанных с нарушением работы этих генов, и создать новые способы защиты организма от подобных проблем.

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