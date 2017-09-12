"Кассини" вышел на траекторию столкновения с Сатурном

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Вчера ночью зонд "Кассини" сблизился с Титаном, совершил последний гравитационный маневр и вышел на прямую траекторию столкновения с Сатурном, в атмосфере которого он сгорит в пятницу, сообщает НАСА.

"Можно сказать, что "Кассини" поддерживал очень долгие отношения с этой луной Сатурна, встречаясь с ней примерно раз в месяц на протяжении более чем 10 лет. Их последнее рандеву вызывает смешанные чувства, но, несмотря на это расставание, верный Титан в последний раз поможет зонду выйти на новую орбиту", — рассказывает Эрл Мейз (Earl Maize), руководитель миссии "Кассини" в НАСА.

Жизнь "Кассини" оборвется совсем скоро – на прошлой неделе он начал последний, 22 виток вокруг Сатурна в рамках последнего этапа миссии, получившего имя "Финал Оперы". Через пять дней, 15 сентября этого года, зонд НАСА войдет в плотные слои атмосферы Сатурна и сгорит, передавая при этом информацию об устройстве его недр на Землю.

Получив последние фотографии колец Сатурна, "Кассини" вчера ночью в последний раз сблизился с Титаном, чье притяжение поменяет траекторию полета зонда и отправит его на последнее рандеву с "властелином колец". Специалисты НАСА назвали этот гравитационный маневр "прощальным поцелуем", так как после него на судьбу "Кассини" уже ничего не изменит.

Как отмечает НАСА, зонд пролетел на расстоянии в примерно 119 километров над поверхностью Титана, получив прощальные снимки и собрав последние данные по устройству его атмосферы и поверхности. Эта информация, а также остатки других научных данных будет передана на Землю в ближайшее время и память "Кассини" будет очищена перед тем, как он начнет свой последний "нырок" в атмосферу Сатурна.

Завтра некоторые инструменты "Кассини" начнут работать таким образом, что собираемая ими информация будет передаваться на Землю в режиме реального времени, что позволит зонду вести научные наблюдения фактически до самого момента его гибели. Как ожидают ученые, это печальное событие произойдет в следующую пятницу, примерно в 3 часа дня по Москве.