ПЕКИН, 12 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Специалисты Института квантовых технологий китайского города Цзинань в провинции Шаньдун завершили создание первой в стране коммерческой сверхзащищенной квантовой коммуникационной сети, сообщает во вторник агентство Синьхуа.

Новая квантовая коммуникационная сеть будет использоваться для связи пользователей из правительства города Цзинань. Позже ее соединят с аналогичной сетью, которая связывает Пекин и Шанхай.

Специалисты Института квантовых технологий города Цзинань, которые два месяца назад завершили проведение необходимых тестов, заявили, что они показали удовлетворительные результаты, особенно в области обеспечения безопасности передачи сообщений и телефонных звонков, таким образом, сеть будет полностью защищена от взломов хакеров.

Ранее сообщалось, что первая экспериментальная квантовая коммуникационная сеть начала разрабатываться в Китае еще в 2010 году и была запущена в 2012 году.

В 2016 году Китай запустил первый в мире квантовый спутник с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. С его помощью китайские специалисты получили возможность проводить испытания по передаче коммуникационных кодов с помощью фотонов.