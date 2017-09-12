ПЕКИН, 12 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Специалисты Института квантовых технологий китайского города Цзинань в провинции Шаньдун завершили создание первой в стране коммерческой сверхзащищенной квантовой коммуникационной сети, сообщает во вторник агентство Синьхуа.
Специалисты Института квантовых технологий города Цзинань, которые два месяца назад завершили проведение необходимых тестов, заявили, что они показали удовлетворительные результаты, особенно в области обеспечения безопасности передачи сообщений и телефонных звонков, таким образом, сеть будет полностью защищена от взломов хакеров.
Ранее сообщалось, что первая экспериментальная квантовая коммуникационная сеть начала разрабатываться в Китае еще в 2010 году и была запущена в 2012 году.
В 2016 году Китай запустил первый в мире квантовый спутник с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. С его помощью китайские специалисты получили возможность проводить испытания по передаче коммуникационных кодов с помощью фотонов.