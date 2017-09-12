С.-ПЕТЕРБУРГ — 12 сен — РИА Новости. "Роснефть" отбуксировала в Арктике айсберг массой более одного миллиона тонн — в 13 раз больше, чем айсберг, потопивший "Титаник", рассказал вице-президент "Роснефти" Андрей Шишкин в выступлении на 13-ой выставке и конференции RAO/CIS Offshore.
"Роснефть" ведет активную работу в направлении создания и внедрения новой техники, технологий, позволяющих осуществлять деятельность в экстремальных природно-климатических условиях. Я, наверное, не преувеличу, если скажу, что освоение Арктики в плане технологий, новой техники, машиностроения, может быть, даже сравнимо с освоением космоса, а может быть даже по деньгам и более круче", — отметил Шишкин.
Участники экспедиции "Роснефти" на ледоколе "Капитан Драницын" при научной поддержке судна "Академик Трёшников" в 2016 году впервые в российской истории провели в Карском море эксперименты по буксировке айсбергов, многие из которых в десятки раз превышали размеры ледокола, сообщали журналистам участники этого похода в Мурманске в октябре прошлого года.